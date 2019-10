Giulia De Lellis al settimo cielo, il libro richiesto all’estero: “Sconvolta”

Giulia De Lellis, ennesimo successo per l’influencer: il libro Le corna stanno bene su tutto verrà tradotto

Continuano le soddisfazioni per Giulia De Lellis e il suo libro Le corna stanno bene su tutto. Dopo essere stata in vetta alla classifica delle vendite in Italia, adesso Giulia è pronta a scalare le classifiche dei libri più venduti anche all’estero. No, non stiamo scherzando né ipotizzando che potrebbe succedere: è già successo! L’annuncio è arrivato poco fa dalle stories su Instagram della De Lellis, che tra un esercizio e l’altro in palestra ha ricevuto una notizia che l’ha sconvolta. In senso positivo, è ovvio, visto che il successo del suo libro sembra inarrestabile. Giulia ha parlato ai fan a cuore aperto, come ha sempre fatto, e ha annunciato che il suo libro verrà tradotto.

Giulia De Lellis, il suo libro vola all’estero: “Arrivate richieste, sono sconvolta”

Queste le parole di Giulia: “Mi è arrivata una notizia scioccante, non potevo non dirvela. Mi hanno appena detto che stanno arrivando delle richieste per far tradurre il mio libro anche all’estero. Quindi è stato richiesto da paesi esteri!”. Dunque il successo del libro è arrivato anche all’estero ed è chiaro che Giulia sia seguita non solo in Italia, altrimenti negli altri Paesi non avrebbero richiesto la traduzione del testo. Invece è successo: “Sono sconvolta. Già sto pensando a come tradurranno il mio titolo, a come lo storpieranno con parole stranissime, magari in cinese o in spagnolo. Non lo so. Comunque… bellissimo! Sono molto felice”. Possiamo ben immaginare la felicità di Giulia, che forse non si aspettava un successo simile.

Giulia De Lellis inarrestabile, le ultime news sull’influencer

La storia con Andrea Damante, che lei non intendeva infangare, conquisterà anche i lettori internazionali e molte ragazze si riconosceranno nel racconto di Giulia. Lei, comunque, di recente ha chiarito qualche punto su Damante, dicendo che molte cose brutte scritte su di lui erano esigenze da romanzo. Quale sarà la prossima gioia per Giulia De Lellis? Magari degli ascolti pazzeschi per la sua prima web serie!