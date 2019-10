Giulia De Lellis in Una vita in bianco, data d’uscita e trailer della web serie

Una vita in bianco, arriva la prima web serie di WittyTv con Giulia De Lellis tra i protagonisti

Giulia De Lellis è la protagonista della prima web serie lanciata da WittyTv, che si intitola Una vita in bianco. La notizia dell’arrivo delle puntate registrate nei scorsi mesi è di poco fa. Abbiamo quindi una data d’uscita, qualche informazione sulla trama e soprattutto conosciamo il cast, perché Giulia non sarà da sola. Che fosse in arrivo questo suo nuovo progetto è cosa nota, perché ha postato dei video su Instagram durante le riprese. E insieme a lei c’era anche Ludovica Bizzaglia, al suo fianco nel cast di Una vita in bianco. Trattandosi di una web serie, comunque, gli episodi saranno visibili solo sul sito di WittyTv e non in televisione. Ma veniamo alla data d’uscita di Una vita in bianco con Giulia De Lellis!

Giulia De Lellis in Una vita in bianco, data d’uscita della web serie: l’annuncio di Witty

Questo l’annuncio postato oggi dalla redazione di Maria De Filippi: “Da martedì 22 ottobre su www.wittytv.it sarà online la nuova web series ‘Una vita in bianco’ che vede come protagonisti Giulia De Lellis (nella sua prima apparizione da protagonista in una web serie), Luca Turco e Ludovica Bizzaglia”. Dunque sono tre i protagonisti della web serie: oltre ai due volti femminili c’è Luca Turco, che da anni è nel cast di Un posto al sole conquistando sin da bambino l’affetto del pubblico. Ma di cosa si tratta? Vi diamo qualche piccola anticipazione su Una vita in bianco. Saranno sei episodi in cui seguiremo le avventure di tre coinquilini che affronteranno problemi di ogni tipo, dalla convivenza alla relazione con altre persone.

Una vita in bianco con Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice debutta come attrice

I tre protagonisti della storia si supporteranno a vicenda, dandosi consigli e rincuorandosi quando un appuntamento magari non andrà bene. Insomma, la vita di un ragazzo qualsiasi illustrata in una web serie, che vedere Giulia De Lellis debuttare come attrice (presto la vedremo anche nei panni di conduttrice). Non mancherà il lato divertente e ironico, per cui ci sarà anche da divertirsi! Naturalmente è stato lanciato anche un hashtag ufficiale: #UnaVitaInBianco. Vi lasciamo alla visione del trailer.