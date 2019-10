Giulia De Lellis fa marcia indietro su Damante: “Battute romanzate”, e su Iannone…

Giulia De Lellis torna a parlare del suo libro, Le corna stanno bene su tutto: nuove confessioni

Giulia De Lellis ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa in cui ha parlato del suo libro Le corna stanno bene su tutto. Da settimane non si fa che parlare di questo libro, che racconta come è finita la relazione con Andrea Damante e i tradimenti scoperti. Ormai conosciamo bene la storia, anche perché Giulia e Andrea ne hanno parlato in televisione a Verissimo. Nelle loro interviste sono emerse le verità sulla fine della storia, ma qualcuno ha ancora qualche dubbio visto che fra i due, dopo i tradimenti, ci sono stati due riavvicinamenti. Per questo c’è chi si chiede come mai Giulia, che è arrivata a scrivere un libro su quanto sia stata male per i tradimenti di Andrea, ci sia tornata insieme, o quasi, per ben due volte.

Giulia De Lellis fa marcia indietro su Andrea Damante dopo il libro: “Niente di insopportabile”

Possiamo trovare risposta a questa domanda in alcune dichiarazioni di Giulia nell’intervista di oggi. A proposito di una battuta che ha scritto nel libro (“Favoloso non avere più un uomo fissato con la skincare tra le pa**e”), l’influencer ha fatto delle precisazioni: “Quella è stata una battuta romanzata, messa lì con ironia… no, niente di insopportabile sennò non ci avrei vissuto tre anni. Io invece di creme ne ho un sacco. Forse è stato più un sollievo per lui non avermi più tra le pa**e”. Dunque non tutto ciò che ha scritto corrisponde esattamente alla realtà, nel senso che alla fine stare con Damante non era così tragico come forse è emerso dal libro. Ma oggi Giulia ha voltato pagina, lo ha fatto insieme ad Andrea Iannone, che considera ora come ora l’uomo giusto per lei.

Giulia De Lellis rivela come ha reagito Iannone al libro su Damante

Come ha reagito Iannone al libro di Giulia su Andrea Damante? Si è vociferato di una reazione piccata, ma pare non sia vero. Giulia infatti ha detto: “Sto con un uomo incredibile, non con un bambino. Il problema non c’è”. Poi ne ha approfittato per un piccolo sfogo: “E non mi sono mai pentita soprattutto per i messaggi che ricevo, le storie che mi raccontano, insomma credo veramente che il libro non ha fatto bene solo a me, ha fatto bene anche a chi si è trovato e si trova in quella situazione. Quindi… sempre più orgogliosa di averlo scritto!”.