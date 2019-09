Giulia De Lellis chiarisce su Damante: “Non cerco di rovinare qualcuno”

Giulia De Lellis ha scritto un libro sulla sua storia con Andrea Damante, l’opinione pubblica si divide

Il libro di Giulia De Lellis su Andrea Damante sta facendo discutere parecchio. Da quando ha annunciato l’uscita del suo racconto, ispirato a una storia vera perché è la sua storia con il Dama, un po’ tutti si sono schierati a favore o contro. Da una parte c’è chi seguirebbe Giulia in tutte le sue idee, in tutti i suoi gesti e la appoggerebbe sempre, a prescindere. Ma a favore sono anche tutte quelle persone che credono che lei avesse tutto il diritto di raccontare una parte della sua vita, pure se coinvolge un’altra persona. Dall’altra ci sono coloro che proprio non hanno gradito questa mossa, lo sbandierare a tutti il tradimento nei minimi dettagli e i motivi che hanno portato alla fine dei Damellis.

Giulia De Lellis chiarisce sul libro: “Nulla che cerca di rovinare qualcuno”

Insomma, i pettegolezzi non sono mancati in queste settimane, ancor prima dell’uscita del libro. Proprio per questi motivi, Giulia ha voluto chiarire che non ha intenzione di gettare fango su nessuno. In questo caso specifico, non vuole gettare fango su Andrea, anche perché, lo ricordiamo, lui era al corrente dell’uscita di questo libro (anche se pare non l’abbia presa benissimo). Oggi ha dato la possibilità ai suoi fan di farle domande su Instagram sul libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza. Nelle stories, però, ha precisato: “Ovviamente fatemi delle domande inerenti al libro, non curiosità, gossippetti, cose che non ne abbiamo bisogno. Vi ricordo che il mio libro non è nulla che cerca di rovinare qualcosa, qualcuno, di sporcare, infangare o spettegolare”.

Giulia De Lellis parla del suo libro: “È la mia storia, è quello che io ho provato”

Le intenzioni di Giulia dunque non erano quelle di infangare Andrea o la loro storia d’amore, anche perché sono rimasti in buoni rapporti per cui non è una ripicca. Almeno non dovrebbe essere così. Infatti Giulia ha precisato: “È la mia storia, è quello che io ho provato. Le fasi che un po’ tutti quando vengono traditi, che sia in amicizia o in amore, traditi in generale, tendono a passare ecco”. Il libro è stato scritto in collaborazione con Stella, una scrittrice.