Giulia De Lellis: “Io a Sanremo? Ecco come stanno le cose”

Giulia De Lellis al Festival di Sanremo 2020: parla per la prima volta la web influencer

Giulia De Lellis ha rotto il silenzio sui recenti gossip sulla sua carriera televisiva. Quelli che la vedono come aspirante valletta al Festival di Sanremo 2020, proposta dall’agente Francesco Facchinetti, che sarebbe stata però rifiutata dalla Rai. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi web influencer affermata e attrice in erba, ha commentato la notizia su Instagram usando parecchia ironia. In diverse stories la fidanzata di Andrea Iannone ha ammesso – con il sorriso sulle labbra, come potete vedere nel video più in basso – che il suo manager non l’ha proposta per presentare la kermesse bensì per esibirsi come cantante data la sua grande passione per il canto. Ma, come sottolineato da Giulietta, in questo caso la Rai non l’ha voluta. Solo tanto schermo, da parte della De Lellis, per smentire i pettegolezzi dell’ultimo periodo. Tanto che facendosi più seria la 23enne ha sottolineato: “Sono ancora giovane per un palco del genere”.

La reazione di Francesco Facchinetti agli ultimi gossip su Giulia

Se Giulia De Lellis ha smentito la notizia del Festival di Sanremo con ironia, nessun commento è giunto dal suo agente Francesco Facchinetti. Il figlio di Roby dei Pooh ha preferito restare in silenzio così come non ha svelato troppo a Vieni da me della presunte lite tra Giulia e Belen Rodriguez. Su questa faida neppure la De Lellis ha proferito parola, lasciando parecchi dubbi sulla vicenda. Dal canto suo la soubrette argentina ha invece chiarito di non aver compreso lo sfogo della De Lellis e di non aver mai avuto alcun rapporto clandestino con Andrea Damante, ex storico di Giulia.

I prossimi impegni di Giulia De Lellis in tv e non solo

Dopo il grande successo del libro Le corna stanno bene su tutto, Giulia De Lellis ha ripreso il lavoro da beauty influencer sui social network. Tra qualche mese tornerà in tv, come conduttrice del nuovo format di La 5 – Giortì – accanto a Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne.