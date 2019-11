Giulia De Lellis e Belen Rodriguez lite: ora parla Francesco Facchinetti

Perché hanno litigato Giulia De Lellis e Belen Rodriguez: le parole di Francesco Facchinetti

Continua a far chiacchierare la presunta lite tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Nonostante la soubrette argentina abbia smentito il gossip che parlava di una presunta relazione clandestina con Andrea Damante, Caterina Balivo ha chiesto spiegazioni a Francesco Facchinetti. Che, com’è risaputo, è da anni l’agente della De Lellis. Il figlio di Roby dei Pooh ha però fatto il vago, limitandosi a dire che sia Belen sia Giulia sono due persone molto simpatiche e che se con la De Lellis c’è ancora un rapporto lavorativo con la Rodriguez ha condotto in passato un programma televisivo. Ma non è tutto…

Il motivo per cui Giulia De Lellis e Belen hanno litigato

“Perché Giulia e Belen hanno litigato? Non lo so!”, ha ammesso Francesco Facchinetti a Vieni da me. “Non lo so qual è la verità e non mi interessa. Ma mi stanno simpatiche tutte e due”, ha aggiunto l’ex compagno di Alessia Marcuzzi. Nei giorni scorsi, a Striscia la notizia, la Rodriguez ha chiarito di non aver capito lo sfogo di Giulia su Instagram (“Se parlo io, rovino famiglie”) e del motivo per il quale sia stato associato ai suoi parenti. La conduttrice di Tu si que vales ha però seccamente smentito il pettegolezzo su Andrea Damante, che resta un amico di famiglia.

Giulia De Lellis resta in silenzio sul gossip su Belen

Nessun commento è invece giunto da Giulia De Lellis. Nonostante la massiccia presenza sui social network, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto – per ora – di non proferire parola sulla presunta diatriba con Belen Rodriguez.