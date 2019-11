Giulia De Lellis al Festival di Sanremo 2020 con Amadeus: la richiesta di Francesco Facchinetti

Giulia De Lellis valletta al Festival di Sanremo 2020 con Amadeus. L’idea sarebbe venuta a Francesco Facchinetti, agente dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Come rivela Dagospia, il figlio di Roby dei Pooh avrebbe proposto alla Rai di valutare la candidatura della beauty influencer di Pomezia. Che è sicuramente uno dei personaggi più forti in Italia: basti pensare al successo del suo libro – Le corna stanno bene su tutto – che è entrato nella top ten dei volumi più letti nel nostro paese nel 2019. Ma come ha preso l’azienda radiotelevisiva questa proposta dell’ex Dj Francesco? A quanto pare non molto bene: la Rai avrebbe chiaramente detto “no grazie”. Per la kermesse musicale più importante si starebbero vagliando altri nomi, tra cui uno nato diventato popolare proprio grazie al web e ai social network.

Diletta Leotta, Chiara Ferragni e Monica Bellucci in pole position

Secondo Dagospia i nomi più “concreti” per il Festival di Sanremo sarebbero quelli di Diletta Leotta, Chiara Ferragni, Monica Bellucci. Al momento, però, nessuna avrebbe ancora firmato il contratto per salire sul palco dell’Ariston. Di sicuro non ci saranno, a detta del sito di Roberto D’Agostino, Lorella Boccia e Elisabetta Gregoraci. E proprio nelle ultime ore Niccolò Presta, marito della ballerina lanciata da Amici, ha smentito sui social certi gossip inerenti la moglie.

Al Festival di Sanremo 2020 non ci saranno Belen e Stefano

Al Festival di Sanremo 2020 non ci saranno neppure Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Pare che Amadeus voglia evitare l’effetto dejavu visto che la soubrette argentina è stata protagonista delle edizioni 20011 e 2012.