Le vallette di Sanremo 2020: Diletta Leotta (confermata), Lorella Boccia e Elisabetta Gregoraci (in forse)

Ritorno alla tradizione per Amadeus. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 novembre, il conduttore avrebbe deciso di scegliere due vallette per il Festival di Sanremo 2020. Una bionda e una mora, come le vecchie edizioni con Pippo Baudo. A quanto pare è stata già confermata Diletta Leotta: la conduttrice lanciata da Sky Sport deve solo firmare il contratto. Nel frattempo si sta già preparando per arrivare all’appuntamento in splendida forma: la siciliana ha intensificato gli allenamenti in palestra e quelli in piscina.

Testa a testa tra Lorella Boccia e Elisabetta Gregoraci

Per quanto riguarda la valletta mora del Festival di Sanremo 2020 c’è un po’ di indecisione. Le due candidate sono Lorella Boccia – ballerina e conduttrice del daytime di Amici – ed Elisabetta Gregoraci. Entrambe hanno lo stesso agente, il noto Lucio Presta. Quest’ultimo è però anche il suocero di Lorella, visto che la scorsa estate la Boccia ha sposato il figlio Niccolò. Chi la spunterà tra le due? Il nome della Gregoraci era stato fatto pure per il Dopofestival, che quest’anno andrà in onda su Rai Play, la piattaforma streaming della Rai rinnovata di recente.

Tiziano Ferro e Laura Pausini al Festival di Sanremo

Stando agli ultimi gossip torneranno sul palco dell’Ariston Tiziano Ferro e Laura Pausini. Il primo si limiterà a cantare mentre la seconda potrebbe ricoprire il ruolo di conduttrice della puntata finale, in programma sabato 8 febbraio.