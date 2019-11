Laura Pausini a Sanremo 2020 come conduttrice: l’ultimo gossip

Laura Pausini condurrà il Festival di Sanremo 2020 con Amadeus? Ultime news e indiscrezioni

Continuano a trapelare indiscrezioni e pettegolezzi sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Che, com’è noto, sarà diretto e condotto per la prima volta da Amadeus. Stando a quello che si legge sul settimanale Vero, nel numero in edicola da venerdì 22 novembre, il conduttore Rai potrebbe essere affiancato da Laura Pausini. Sì, proprio la cantante italiana più famosa all’estero potrebbe ritornare sul palco dell’Ariston in una veste inedita. Non troppo nuova visto che in passato Laura ha condotto uno show su Rai Uno con l’amica Paola Cortellesi. E ora sarebbe pronta a rivestire ancora una volta i panni della presentatrice per un evento che ha sempre amato e che ha lanciato la sua carriera negli anni Novanta.

Laura Pausini a Sanremo: il gossip del settimanale Vero

“La cantante di origini romagnole Laura Pausini, che nel corso degli anni ha ottenuto uno straordinario successo in tutto il mondo, potrebbe tornare sul palco dell’Ariston, ma non per cantare. Sembra infatti che Amadeus voglia proprio lei alla conduzione dell’ultima serata della più importante kermesse canora italiana”, si legge sulla nota rivista. Dunque Laura rivestirebbe il ruolo di conduttrice solo alla finale di Sanremo 2020, fissata al prossimo sabato 8 febbraio. Sarà vero? Nei giorni scorsi si è parlato di un ruolo anche per Tiziano Ferro ma il manager del cantante di Latina ha chiarito che il suo assistito si limiterà a cantare e non si occuperà della conduzione.

Tutte le altre news sul Festival di Sanremo con Amadeus

Oltre a Laura Pausini sono in lizza per affiancare Amadeus al Festival di Sanremo 2020 la conduttrice lanciata da Sky Diletta Leotta e l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Per quanto riguarda i cantanti in gara sembra certa la presenza di: Giordana Angi, Elodie e Bianca Atzei.