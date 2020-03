Giulia De Lellis, raccolta fondi e pazienti oncologici: “Una persona cara…”

Il nobile gesto di Giulia De Lellis: l’influencer decide di seguire le orme dei Ferragnez

Giulia De Lellis si sta impegnando affinché svariate città d’Italia ricevano fondi utili per limitare la diffusione del Coronavirus e per le cure necessarie per debellarlo. Sta utilizzando intelligentemente il suo profilo Instagram e sta pubblicizzando raccolte fondi. Ha anche deciso di dedicare uno spazio ai pazienti oncologici: recentemente una persona a lei vicina le ha confessato di star combattendo una dura battaglia. La De Lellis, come altre influecer e fashion blogger (basti pensare a quello che ha fatto Chiara Ferragni), si sta impegnando per aiutare come può.

Raccolte fondi per Coronavirus pubblicizzate da Giulia De Lellis

Dopo aver parlato del problema dei centralini legato al Coronavirus, Giulia De Lellis ha deciso, quest’oggi, di porre l’accento sulle raccolte fondi, parlando anche di quella lanciata dai Ferragnez: “Vi volevo dire una cosa molto importante. In questo momento in tutta Italia c’è bisogno di donazioni. Ieri ho messo il link di Chiara e Fedez inerente a Milano, oggi vi metto questo di Verona: basta poco. Voi mandatemi tutti i link, che io, come posso, cercherò di aiutarvi. Possiamo fare la differenza tutti quanti”.

Il consiglio di Giulia De Lellis ai suoi follower

Come ha fatto Emma Marrone (ha confessato che i suoi genitori sono chiusi in casa lontani da lei), Giulia De Lellis ha dato un consiglio ai suoi milioni di follower: “Nella sfortuna, abbiamo il lusso di passare del tempo con la nostra famiglia. Ci sono senza dubbio alcune preoccupazioni a livello economico…”.

Giulia De Lellis: “Persona a me cara diventata paziente oncologico”

Poi ha sorpreso facendo una confessione: “Una persona a me molto cara è venuta a conoscenza di una notizia… è diventata da poco un paziente oncologico. Vorrei sapere come i pazienti oncologici stanno affrontando questo periodo. E dovete ascoltare tutti”. Ascolteremo presto dei racconti: “Cercherò di coinvolgere delle persone molto speciali che avranno tanto da insegnarci. Sarà molto bello. Seguiteci”.