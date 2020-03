Emma Marrone genitori chiusi in casa, lei sola a Roma: “Rispettate regole”

Coronavirus, Emma Marrone risponde alle domande dei fan su Instagram: le sue risposte e la confessione suoi genitori (lontani da lei)

Emma Marrone ha tenuto una lunga diretta su Instagram con cui ha risposto a tutte le domande dei suoi fan, molte delle quali inerenti al Coronavirus: le hanno chiesto se ha paura, cosa ne pensa della sua rapida diffusione e delle persone che non rispettano le norme, dove si trova in questo preciso momento e come stanno i suoi genitori. Emma, che ha deciso di rispettare le regole restando a casa, ha cercato di tranquillizzare quanta più gente possibile, sottolineando però quanto sia importante dare ascolto ai medici, che in questi ultimi giorni si stanno dando un gran daffare.

Come stanno i genitori di Emma Marrone? La cantante chiarissima: regole rispettate

Paola Perego è lontana dal suo papà 90enne, e anche la Marrone non può incontrare i suoi genitori, come ha spiegato su Instagram: “I miei genitori stanno bene perché sono chiusi in casa e cercano di rispettare le regole. Anche io sarei potuta andare da loro, ma bisogna tutelare tutti”. Non ha voluto contravvenire alle norme pur di raggiungere sua madre e suo padre, preferendo restare in casa e dando così un prezioso esempio (e di questi giorni ne servono sempre di più): “Sono a Roma e ci resto fino a quando tutto questo marasma non sarà più tranquillo. Andare in giro non fa bene a nessuno”.

Emma Marrone: “Ho paura”, e parla del suo periodo difficile

Se Taylor Mega ha fatto discutete per aver deciso di passare la Festa delle Donne al Duomo di Milano, Emma Marrone non ha nessuna intenzione di mettere la testa fuori dalla porta: “Sono preoccupata, mi faccio mille paranoie, anche perché ho attraversato un periodo in cui sono entrata e uscita continuamente dall’ospedale. Sono più sensibile all’argomento rispetto ad altre persone. Sono ovviamente preoccupata per i miei genitori, per il mio nonnino e per tutte le persone più adulte o che hanno patologie a monte. Ed è proprio per queste persone che dobbiamo difenderci”.