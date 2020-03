Taylor Mega al Duomo di Milano per le donne: valanga di critiche

Coronavirus, Taylor Mega raggiunge Jo Squillo al Duomo di Milano per un evento dedicato alle donne

Taylor Mega ha sfidato la sorte? Per molti suoi follower sì. Su Instagram, la famosa fashion blogger, ai “tempi del Coronavirus“, ha deciso di uscire di casa e recarsi al Duomo di Milano per partecipare a un evento assieme a Jo Squillo e poche altre ragazze: un modo, il loro, per sensibilizzare quanta più gente possibile al rispetto delle donne. Peccato che tanti le hanno puntato il dito contro, dicendole che, in un momento così delicato per l’Italia e soprattutto per la Lombardia (considerata una delle “zone rosse”), è da sciocchi lasciare la propria abitazione.

Taylor Mega e Jo Squillo insieme a Milano: il messaggio per le donne

Mentre Paola Perego si trova lontana dal padre 90enne per via del Coronavirus, Taylor Mega ha deciso di partecipare a un evento in occasione della Festa delle Donne: “Le donne non si fermano! L’Italia non si ferma! 8 marzo: la festa di tutte le donne – ha scritto sul suo profilo Instagram -. Siamo donne, siamo amiche, e con tutte le precauzioni di questo difficile momento siamo qua a testimoniare questo messaggio: per noi donne è normale combattere ogni giorno, per noi donne è normale trovare tutto il coraggio contando solo su noi stesse e affrontare problemi impossibili, per noi donne è normale affrontare sfide enormi e vincerle”.

Ondata di critiche si abbatte su Taylor Mega: Coronavirus? Lei risponde così

C’è chi ha considerato scellerata la scelta di Taylor Mega di unirsi con altre persone al Duomo di Milano e lei ha risposto così: “Eravamo sette amiche. Se vado a trovare i miei, ci ritroviamo in dieci in casa. Che faccio, lascio i nipoti fuori dalla porta?”. Poi ha continuato in questo modo: “Avrebbe dovuto essere un evento enorme: è stato annullato e abbiamo deciso di fare un ritrovo fra amiche. Eravamo in sette e con le dovute precauzioni”.