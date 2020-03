Paola Perego lontana da padre per Coronavirus: “90 anni, difficile”

Il Coronavirus non permette a Paola Perego di festeggiare assieme al padre: la scelta della conduttrice

Paola Perego non ha potuto festeggiare il compleanno col padre a causa della capillare e rapida diffusione del Coronavirus: sono state prese delle misure di sicurezza a cui tutti dobbiamo necessariamente attenerci per contenere i rischi di contagio. La conduttrice ha voluto dare l’esempio restando a casa, lontana dalla sua famiglia, dopo la notizia di un centinaio di persone che ha abbandonato la Lombardia per ritornare nelle proprie case in tutta Italia. Paola Perego sa bene quanto sia importante non lasciare le “zone rosse” e, assieme agli auguri al papà, ha voluto lanciare un preciso e giustissimo messaggio.

Paola Perego fa gli auguri virtuali a suo padre e scrive un messaggio a tutti gli italiani

Se Taylor Mega è stata criticatissima perché ha partecipato a un evento al Duomo di Milano, Paola Perego ha ricevuto gli applausi virtuali dei suoi follower di Instagram, dopo aver scritto questo messaggio: “Auguri papà, auguri per i tuoi meravigliosi 90 anni. Mi sarebbe piaciuto essere lì con te oggi, ma non potrò esserci, perché in un momento così difficile per il nostro paese questa è la decisione da rispettare. Decisione da rispettare per il bene di tutti. Ma noi, tranquillo, ci vediamo presto”.

Vip e Coronavirus, le reazioni

Tra i tanti messaggi dei Vip che hanno colpito c’è senza dubbio quello di Emma Marrone, la quale è voluta stare vicino a tutte le persone colpite dal virus e a quei medici che si stanno facendo in quattro per contenere il più possibile il contagio. Queste sono state le sue parole su Instagram: “Stiamo vivendo giorni davvero difficili, di quelli che ‘sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente’. Vi mando un bacio leggero sul cuore e un grande abbraccio virtuale”. E poi delle parole speciali: “Un grande applauso a tutti i medici e gli infermieri che lavorano senza sosta per arginare questo virus! Seguite le regole. Ognuno di noi può fare qualcosa di utile e limitare i danni! Con affetto”.