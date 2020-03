Emma Marrone Coronavirus: “Giorni difficili, applauso ai medici”

Emma Marrone e Coronavirus: la cantante ne parla su Instagram, le sue parole

Emma Marrone ha voluto spendere qualche parola sul Coronavirus e sul periodo difficile che sta attraversando il nostro paese. Non si è mai nascosta, la cantante, ha sempre detto quello che davvero pensa, risultando alcune volte impopolare. Ma Emma piace anche per questo. Per la sua forza di carattere, per la passione in quello che dice e che fa. Oggi ha deciso di abbracciare tutti coloro che combattono contro questo virus e quei medici e infermieri che si stanno facendo in quattro pur di limitare la diffusione, dare consigli e curare quanta più gente possibile.

Messaggio pubblico di Emma Marrone sul Coronavirus

Qualche tempo fa aveva confessato qualcosa sul suo fisico e sulla sua salute, adesso ha invece scritto questo su Instagram: “Stiamo vivendo giorni davvero difficili, di quelli che ‘sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente’. Vi mando un bacio leggero sul cuore e un grande abbraccio virtuale”. E poi delle parole speciali: “Un grande applauso a tutti i medici e gli infermieri che lavorano senza sosta per arginare questo virus! Seguite le regole. Ognuno di noi può fare qualcosa di utile e limitare i danni! Con affetto”.

Amici 19, medico interviene per parlare del Coronavirus

Emma Marrone ha presentato Luci Blu – il suo nuovo singolo – durante la prima puntata del Serale di Amici 2020. Anche all’interno del talent show è stato posto l’accento sul Coronavirus e i concorrenti sono stati informati di tutto. È intervenuto anche un medico per chiarire la situazione e dare a tutti loro delle semplici quanto efficaci regole di prevenzione: “Quello che vi dirò non vi deve terrorizzare: c’è bisogno di seguire delle regole comportamentali per evitare la diffusione del virus. Ci deve essere la pulizia delle mani, che devono essere lavate per venti secondi con un prodotto che contenga il cloro”.