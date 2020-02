Emma Marrone fisico e salute, sfogo: il vero motivo per cui si allena

Emma Marrone si confida ai suoi fan: le parole su salute e fisico

Emma Marrone si allena duramente per poter affrontare nel modo migliore il suo prossimo tour, ma lo fa anche perché sa bene che giova alla salute. Ha capito l’importanza dell’attività fisica col tempo e ha voluto dare una risposta precisa a tutti coloro che le hanno detto che è perfetta così, che sarebbe bella anche senza chissà quali esercizi; Emma – che è sempre sincera – ha voluto chiarire precisamente perché lo fa. Ha poi voluto parlare di sé, dei suoi cambiamenti e di com’è diventata oggi grazie a tutte le esperienze (belle e brutte) di cui ha saputo far tesoro.

Il vero motivo per cui Emma Marrone si allena seriamente: non c’entra nulla l’estetica!

Dopo la confessione sul perché non si farà più bionda, Emma Marrone ha spiegato a tutti i suoi follower di Instagram la vera ragione per cui si allena (lo fa spesso, ogni volta che ne ha l’occasione, anche a casa): “Per tutti quelli che mi dicono che non ne ho bisogno e che sono perfetta, vorrei ricordar loro che non ci si allena solo per una questione estetica, ma anche per una questione salutare. Fa bene. Tra un po’ devo salire sul palco e deve essere tutto a posto. Volevo anche dirvi che la perfezione non esiste e menomale altrimenti sarebbe un mondo troppo noioso”.

Emma Marrone oggi: la cantante spiega com’è diventata

Emma Marrone ha spiegato che non bisogna mai inseguire un ideale di perfezione che comunque non esiste, ma è necessario sapersi valorizzare, mettere in campo i propri talenti e coltivarli: “Ci sono persone che ogni giorno lottano per problemi davvero gravi. […] Lavorate su voi stessi e cercate di essere belli dentro”. E a chi le ha chiesto com’è Emma Marrone oggi, lei ha risposto in questo modo: “Vedo una ragazza fragile e sensibile, anche se lo dimostro a stento. Vedo una donna che sta cambiando e sta crescendo e non ha paura di sembrare ‘diversa’. Vedo una ragazza che ogni giorno si adopera per fare bene il suo lavoro che ama tanto e per il quale ha lottato e sacrificato tanto. Vedo le mie imperfezioni e le amo tutte perché mi rendono unica”.