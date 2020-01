Emma Marrone capelli: dopo il tumore alle ovaie qualcosa è cambiato

Affrontare un tumore cambia la vita, sia esteriormente sia interiormente. Lo sa bene Emma Marrone, che di recente ha dovuto combattere contro il ritorno del cancro alle ovaie. Una battaglia che la cantante salentina ha vinto con forza e tenacia ma con delle conseguenze. Come ad esempio quelle legate ai capelli: l’artista lanciata da Amici non potrà più farsi la tinta. Lo ha rivelato la stessa Emma in un’intervista rilasciata a Sette, l’inserto del Corriere della Sera in edicola da venerdì 31 gennaio. Nel futuro la Brown non sarà più bionda come un tempo ma questo non preoccupa la 35enne, che presto tornerà al Festival di Sanremo come super ospite.

Emma Marrone e la tinta per capelli: novità dopo il cancro alle ovaie

“I miei capelli non saranno più biondi. Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro“, ha dichiarato Emma Marrone, che quest’anno festeggia il decennale di carriera. “Non ho avuto timore di espormi troppo, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci. Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla. La paura c’è ancora. Ogni tre mesi, quando devo fare le analisi ma in sala operatoria sono entrata come una spaccona”, ha aggiunto l’interprete pugliese.

Emma Marrone pronta a tornare al Festival di Sanremo 2020

Dopo le due partecipazioni nel 2011 e nel 2012 e la conduzione nel 2015, Emma Marrone è pronta a tornare al Festival di Sanremo. “Torno da super ospite. Un atto di fiducia nei miei confronti”, ha sottolineato la pupilla di Maria De Filippi.