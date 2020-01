Emma torna a Sanremo, l’emozione dopo l’annuncio: “Grande orgoglio”

Sanremo 2020, tra gli ospiti ci sarà anche Emma Marrone: un ritorno molto emozionante

Emma sarà ospite a Sanremo 2020 nella prima serata del Festival, ovvero martedì 4 febbraio. Amadeus farà il suo debutto come conduttore e come direttore artistico del Festival di Sanremo, ma anche per Emma sarà un ritorno speciale. Per lei non è affatto la prima volta, anzi l’abbiamo vista in tutte le vesti su quel palcoscenico. Emma è stata cantante in gara, vincitrice e poi co-conduttrice accanto a Carlo Conti e insieme ad Arisa e Rocio Munoz Morales. Ma in tutte queste volte in cui Emma è stata a Sanremo, non lo ha mai fatto come ospite, per questo sarà per lei un ritorno ma decisamente particolare. Per lei sarà un’emozione tutta nuova e lei stessa lo ha ammesso con un messaggio su Instagram.

Emma ospite a Sanremo martedì 4 febbraio, e sarà la prima volta: “Un grande orgoglio”

Poche ore fa è arrivata l’ufficialità di Emma ospite a Sanremo 2020. Con un tweet, l’ufficio stampa Rai ha fatto sapere: “Emma Marrone sarà sul palco dell’Ariston per la prima volta come ospite, in occasione della serata d’apertura martedì 4 febbraio”. La reazione di Emma non è tardata ad arrivare. Su Instagram, la cantante ha fatto un collage con le sue foto sul palco dell’Ariston, pubblicandolo sia sul profilo sia tra le stories. E questo è il suo messaggio, in cui si legge tutta la sua emozione: “Sono salita su quel palco meraviglioso in tante forme diverse ed è sempre stato bellissimo. È davvero un grande orgoglio ritornare a Sanremo per la 70esima edizione da ospite! Grazie a tutti”.

Emma torna al Festival di Sanremo, la cantante dà appuntamento ai fan su Instagram: “Sono super contenta”

Ma non solo, perché Emma è apparsa anche in un breve video postato tra le stories e ha mostrato quanto sia emozionata. Con un grande sorriso, e gli occhi che sorridevano altrettanto, ha ricordato l’appuntamento per martedì con Sanremo 2020. E ha aggiunto: “Sono super contenta, ci vediamo martedì”.