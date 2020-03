Chiara Ferragni e Fedez lanciano una raccolta fondi per il Coronavirus

Chiara Ferragni e Fedez avviano una raccolta fondi per il Coronavirus e donano 100mila euro all’Ospedale San Raffaele di Milano

Grande sostegno quello che Chiara Ferragni e Fedez stanno dando all’Italia in questo momento così difficile. La nota influencer e il rapper, in questi giorni, stanno cercando di dare una mano al loro Paese, condividendo messaggi di sensibilizzazione sull’attuale situazione che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. In particolare, Chiara invita tutti alla prudenza, lasciando perdere per un po’ di tempo i posti affollati e tutto ciò che potrebbe peggiorare la situazione in Italia. Non solo, la Ferragni e il suo Fedez decidono di fare un gesto molto importante per la società: attraverso una donazione personale di 100mila euro lanciano la raccolta fondi Gofundme. I soldi raccolti con questa iniziativa sono destinati all’ospedale San Raffaele per la creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva. In questo modo, la coppia dà vita a una campagna di sostegno della raccolta fondi. L’iniziativa è stata realizzata grazie anche alla collaborazione del prof. Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Chiara Ferragni e Fedez, la nuova iniziativa per aiutare l’Italia duramente colpita dal Coronavirus

Un gran bella iniziativa quella che hanno scelto di realizzare Chiara e Fedez per sostenere l’Italia, colpita duramente dal Coronavirus. Come la stessa Ferragni ha più volte fatto sapere ai suoi fan, gli ammalati con insufficienza respiratoria, causata appunto dall’epidemia, occupano i reparti di terapia intensiva che oggi risultano insufficienti a fronteggiare la crisi! Ricordiamo che un letto di questi reparti risulta più costoso rispetto a quello utile alla degenza normale.Sono anche necessari: un monitor che rilevi le funzioni vitali del paziente, un ventilatore per assistere la respirazione e una serie di pompe funzionali per liquidi e farmaci. La raccolta fondi avviata da Chiara e Fedez ha proprio lo scopo di finanziare tutto questo.

Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez pronti a dare un aiuto concreto all’Italia

Lo scopo della Ferragni e di Fedez è quello di portare tutti a dare un aiuto concreto allo staff dell’ospedale San Raffaele di Milano. Per fare la propria donazione è necessario recarsi sulla pagina “Coronavirus, rafforziamo la terapia intensiva” del sito Gofundme. Accedendo alla compagna, è possibile donare un minimo di 5 euro. I fondi raccolti saranno poi direttamente devoluti all’ospedale. “Speriamo che questa nostra iniziativa sensibilizzi le persone in tutta Italia e all’estero sull’emergenza Coronavirus, nella quale siamo tutti coinvolti”, dichiarano Chiara Ferragni e Fedez.