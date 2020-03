Chiara Ferragni, grave lutto per la fashion blogger: “Ho il cuore spezzato”

È morta la nonna di Chiara Ferragni: il messaggio della moglie di Fedez

Grave lutto per Chiara Ferragni e la sua famiglia. È venuta a mancare l’adorata nonna materna. Solo qualche giorno fa la moglie di Fedez aveva invitato tutti i suoi follower a fare una preghiera per la parente ma non c’è stato nulla da fare. E così The Blonde Salad ha voluto dare pubblicamente il suo ultimo saluto all’amata nonnina, che si è ammalata due anni fa. Quando Chiara era incinta del piccolo Leone, nato il 19 marzo 2018. Per fortuna la donna – madre della scrittrice Marina Di Guardo – è riuscita a conoscere il pronipote, come testimonia un tenero scatto pubblicato dalla Ferragni (foto più in basso).

Chiara Ferragni e l’ultimo saluto su Instagram per l’adorata nonna

“Dopo aver combattuto per settimane come la donna forte che sei sempre stata hai deciso che era ora di andare. E tutti i nostri cuori sono spezzati e già ci manchi tanto, ed è anche difficile parlarne, o parlare di te. Forse in questo tempo difficile hai pensato che fosse meglio diventare il nostro angelo e proteggerci da lassù. Lo spero proprio. Quello che mi spezza davvero il cuore è pensare a mia madre che in questo momento sta perdendo la sua amata madre in un periodo in cui non sono ammessi nemmeno i funerali regolari. Vederle insieme in ospedale in queste ultime tre settimane mi ha fatto capire ancora una volta come l’amore, la famiglia e la salute siano le uniche cose che contano davvero. Mia madre è la persona più umana che conosco e so che la nonna è orgogliosa di lei ogni giorno. Tieni d’occhio tutti noi e grazie per i ricordi più belli, ti vogliamo bene per sempre”, ha scritto Chiara Ferragni sui social network.

Fedez e Chiara Ferragni e le parole sul Coronavirus

Dopo la scomparsa della nonna di Chiara Ferragni Fedez ha condiviso la foto della signora sul suo account Instagram aggiungendo un cuore. Anche il cantante era molto legato alla signora. In questi giorni il rapper e la moglie stanno portando avanti una serie di iniziative per supportare istituzioni e servizi ospedalieri in questi giorni di emergenza Coronavirus.