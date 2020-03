Chiara Ferragni in ansia per la nonna in ospedale: il Covid-19 non c’entra

Chiara Ferragni ha dichiarato che la nonna si trova in ospedale: “Mandateci tante preghiere”

Solo pochi giorni fa, Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di storie attraverso il suo canale ufficiale di Instagram dove ha dichiarato di aver annullato i suoi impegni per via dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. In tale occasione, l’imprenditrice ha spiegato ai suoi follower che avrebbe dovuto recarsi nella capitale francese e subito dopo partecipare ad un safari per la situazione del virus. A questo punto Chiara ha dichiarato di aver preferito restare con i suoi cari. Nelle ultime ore, la cremonese ha pubblicato una storia in cui ha confessato che la nonna si troverebbe in ospedale da oltre tre settimane, ma che nulla a che vedere con il Coronavirus.

Chiara preoccupata per la nonna: il messaggio sui social

“La nonna è stata in ospedale per oltre 3 settimane (non per il Coronavirus) e non sta migliorando. Per favore mandateci tante preghiere e buoni pensieri”, questo quanto ha scritto poco fa l’influencer nelle sue storie su Instagram. Nella foto in questione Chiara ha assunto un’espressione seria e visibilmente in pensiero. Visto l’allarme del virus che sta travolgendo l’intero pianeta e il suo enorme potere mediatico, la Ferragni ha precisato sin da subito che la condizione della nonna non avrebbe nulla a che fare con il Covid-19, forse volendo evitare qualche titolo fuorviante.

Coronavirus, la Ferragni cancella tutti gli impegni

Qualche giorno fa, l’imprenditrice ha pubblicato un video messaggio su Instagram in cui ha annunciato i suoi follower di aver modificato la sua agenda per poter restare in famiglia. “Ciao ragazzi, volevo aggiornarvi, perché in questi giorni sarei dovuta essere a Parigi, da oggi fino a mercoledì, e poi sabato dovevo partire per un Safari organizzato qualche mese fa per la situazione del Coronavirus nel Nord Italia. Naturalmente non me la sono sentita e ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia. In questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai“.