Chiara Ferragni rinuncia ai viaggi per il Coronavirus: il messaggio per i fan

Chiara Ferragni rinuncia a Parigi e al Safari a causa del Coronavirus: la decisione della moglie di Fedez

Chiara Ferragni rinuncia a due viaggi a causa del Coronavirus. La moglie di Fedez, attraverso un lungo messaggio sui social, rivela a tutti i suoi fan di aver preso una decisione importante: restare insieme alla sua famiglia. La nota fashion blogger ammette di aver preferito stare vicino ai suoi cari in questo momento difficile e complicato per il Nord Italia. Non solo, Chiara ci tiene anche a rassicurare tutti coloro che in questo momento sono entrati in panico totale. In effetti, in queste ultime ore, nel nostro Paese la popolazione è in una situazione di allarme per il Coronavirus. Per tale motivo, la Ferragni sceglie di restare a casa, a Milano, insieme a Fedez e al piccolo Leone. In particolare, l’imprenditrice digitale doveva attualmente essere a Parigi. Dopo questo viaggio, sarebbe dovuta partire per un Safari, organizzato qualche mese fa. Molto probabilmente, Chiara avrebbe dovuto effettuare questi viaggi per lavoro, ma la sua priorità resta comunque la famiglia.

Chiara Ferragni resta a Milano con la sua famiglia: “Non me la sono sentita”

“Ciao ragazzi, volevo aggiornarvi, perché in questi giorni sarei dovuta essere a Parigi, da oggi fino a mercoledì, e poi sabato dovevo partire per un Safari organizzato qualche mese fa. Però per la situazione nel Nord Italia, principalmente in Lombardia del Coronavirus”, dichiara la Ferragni nelle Storie di Instagram. La moglie di Fedez annuncia così di aver preso questa decisione pensando ai suoi cari: “Naturalmente non me la sono sentita e ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia”. Inoltre, nel suo lungo messaggio, Chiara cerca di rassicurare i suoi fan, mandando a tutta la popolazione il suo sostegno.

Chiara Ferragni dà il suo sostegno ai fan: la fashion blogger rassicura tutti

“Volevo mandare un grosso in bocca a lupo a tutti, dire di non perdere la calma perché veramente in questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai”, la Ferragni cerca così di dare il suo sostegno ai fan preoccupati a causa degli ultimi sviluppi riguardanti il Coronavirus. Non solo, la moglie di Fedez, chiede a tutti di seguire quanto consiglia chi è di competenza in questi giorni: “Ascoltare quello che ci dicono le istituzioni e sono sicura che avremo la forza per superare anche questa cosa tutti insieme. Mando a tutti un grosso in bocca al lupo.” In questi giorni, anche Giulia De Lellis ha cercato di dare tutto il suo sostegno, dando anche qualche consiglio ai fan.