Giulia De Lellis, frecciatina-bomba: “Il tempo rivela la realtà delle persone”

News Giulia De Lellis, le reazioni dell’influencer al gossip

Era un fredda giornata d’inverno quando ci siamo imbattuti improvvisamente in un post Instagram piuttosto misterioso di Giulia De Lellis. L’influencer è solita prendere le cose di petto e rispondere a tono ad accuse e insulti; come se non bastasse non si risparmia neanche quando si tratta di parlare della sua vita e del suo passato: basti pensare a tutto l’affaire “Andrea Damante” che ha scaldato gli animi dei fan per un po’ di giorni in queste festività. Giulia ama anche commentare la sua vita con qualche pillola di saggezza, e difficilmente poi si riesce a capire a cosa faccia realmente riferimento. Come infatti è successo di recente.

Giulia De Lellis, pensiero ambiguo su Instagram: a chi si riferisce?

La fidanzata di Irama ha infatti condiviso su Instagram un post molto chiaro: “Ammiro la verità del tempo. Rivela sempre la realtà delle cose e delle persone”. Si tratta delle cosiddette frasi del giorno, cioè di pensieri associati alla giornata che permettono di riflettere su aspetti della propria vita e non solo. A cos’avrà voluto fare riferimento la De Lellis condividendolo? Non ci è dato saperlo, anche se escludiamo sin da subito qualsiasi crisi con Irama, anche a fronte delle ultime news su entrambi che hanno sorpreso tutti.

Giulia e Irama, la coppia vola alto nonostante le ultime polemiche

La coppia in effetti sta vivendo un periodo d’oro da tutti i punti di vista: l’amore va a gonfie vele e la carriera va ancora meglio, visto che lui sta sbancando con Giovani e lei è all’apice della sua carriera da imprenditrice. Certo, di recente si è alzato un megapolverone su Andrea Damante; dubitiamo tuttavia che abbia scalfito la serenità della coppia nonostante a intervenire sia stato anche Ignazio Moser. A chi avrà voluto far riferimento Giulia? Ha tanti progetti a cui pensare, soprattutto all’ultimo di cui si parla moltissimo, ma se ha condiviso questo pensiero forse c’è qualcosa che ancora la turba. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!