Giulia De Lellis torna in tv: sarà ospite di Mara Venier a Domenica In

Giulia De Lellis a Domenica In per presentare il libro Le corna stanno bene su tutto

Giulia De Lellis è pronta a tornare in tv. E questa volta non sarà protagonista di un programma Mediaset bensì di uno Rai. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Domenica In, in partenza su Rai domenica 15 settembre. Per la prima volta Mara Venier intervisterà la giovane web influencer, che sarà in studio per promuovere il suo libro Le corna stanno bene su tutto, in uscita il prossimo 17 settembre. Gli altri ospiti della trasmissione saranno: Daniele Liotti, Romina Power, Amadeus, Rocio Munoz Morales, Arisa. Ospite fisso dello show la simpatica Orietta Berti, amica di lunga data di zia Mara.

Di cosa parla il libro di Giulia De Lellis e perché sta facendo discutere

Le corna stanno bene su tutto – il libro che Giulia De Lellis ha scritto insieme a Stella Pulpo – racconta la storia d’amore tra l’esperta di tendenze e Andrea Damante. Una relazione nata sotto i riflettori, alla corte di Uomini e Donne, e finita dopo due anni di convivenza per colpa di un tradimento da parte del deejay. Il volume sta facendo discutere per via delle rivelazioni di Giulia, che ha addirittura parlato di un regime dietetico imposto dall’ex fidanzato. La De Lellis ha scelto di lavorare a questo progetto per superare il dolore per la fine di questo importante rapporto, che ha fatto sognare l’Italia intera.

Andrea Damante non è contento del libro di Giulia De Lellis

Andrea Damante non ha apprezzato il libro di Giulia De Lellis e il modo in cui ha raccontato la loro relazione. Il deejay veronese ha bollato l’opera come “trash, pieno di fes….e, fatto solo per guadagnare soldi”.