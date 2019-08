Andrea Damante nella bufera, il web si schiera contro di lui: ecco perché

Andrea Damante nel caos, il web si mette contro di lui. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore

Per il bel dj questo non è un momento sicuramente facile. Alcune ore fa, infatti, la sua ex fidanzata Giulia De Lellis è tornata a parlare del suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’ che uscirà il 17 Settembre 2019. L’argomento centrale della prima fatica letteraria della bella influencer è la sofferenza dovuta ai tradimenti di Andrea Damante. I due infatti hanno fatto coppia per 3 anni, si sono lasciati e poi ripresi, e poi la povera Giulia ha scoperto che il suo principe non era così limpido come credeva. Per la giovane, innamoratissima del suo fidanzato, questo è stato sicuramente un fulmine a ciel sereno che l’ha segnata per sempre. Nelle ultime ore la modella romana, ora legata ad Andrea Iannone, ha mostrato il suo libro sulle Instagram Stories e non sono passati inosservate dei pezzi dal contenuto quasi terrificante che hanno fatto finire Andrea Damante nel caos totale.

Andrea Damante costringeva Giulia De Lellis a seguire una dieta ferrea?

Da quando è uscita da Uomini e Donne con il suo fidanzato, Giulia De Lellis è molto cambiata. La ragazza è visibilmente dimagrita e si è rifatta il seno ma, da quello che si può apprendere, pare che questi cambiamenti fossero stati decisi da Andrea Damante. Ieri sera Giulia ha fatto delle Instagram Stories riguardanti il suo libro e non è passato inosservato questo stralcio: “Altra novità: ho preso tre chili. Mi sto prendendo delle libertà che m’ero completamente dimenticata […] carboidrati e la pigrizia. Oh, se sapesse […] una porzione intera di pasta, invece […] ai ferri con le verdure al vapore! Oh, se sapesse che faccio colazione, invece che con l’avocado e il pane di segale, con la brioche alla marmellata. Oh, se solo scoprisse che non mi alleno da settimane! Mi biasimerebbe come se fossi […] uno scarto della civiltà […] invece sto da Dio! Tiè!”. Queste rivelazioni sono, purtroppo, tutt’altro che leggere perché in una coppia ciò non dovrebbe mai accadere, se l’amore vero c’è.

Andrea Damante, il web non lo perdona e lo attacca

Sul web si sono tutti scatenati contro il dj veronese. Pochi istanti fa, Andrea Damante era primo tra le tendenze di Twitter e sul suo conto se ne leggono di ogni. “Andrea Damante praticamente ha costretto GDL (che al tempo aveva 19 anni ndr.) a perdere 10 chili e a rifarsi il seno e il problema sarebbe stata lei che gli è andata dietro e non lui. Allora ditelo direttamente che le donne le odiate e basta e fate prima tanto si capisce”, ha scritto una ragazza; un’altra invece l’ha paragonato a Benjamin Mascolo che, invece, pare fare tutto l’opposto: “C’è Damante che costringeva la De Lellis a dimagrire e poi c’è Benji Mascolo che si è fatto tutta Venezia a piedi per portare un cheeseburger alla sua fidanzata! Scegliete i ragazzi giusti!”.