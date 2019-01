Giulia De Lellis stanca: “Bella giornata di me**a”, ma un altro sogno si realizza

News Giulia De Lellis, l’influencer lavora sodo per un nuovo grande sogno

La carriera di Giulia De Lellis è tutta in ascesa e quest’oggi a confermarlo è stato ancora una volta Davide Maggio che già in passato ci aveva dato succose informazioni sul futuro dell’ex gieffina e corteggiatrice di Uomini e Donne. Giulia al momento non ha proferito parola su questi progetti su cui non sappiamo alcunché, ma Davide Maggio è stato chiaro quando un follower gli ha chiesto qualcosa in più sulla ragazza: “Avevi parlato – queste le sue parole – di un progetto della De Lellis fuori dalla TV, quando si vedrà?”. “Tra qualche mese – ha risposto Maggio – ma… guardatevi intorno”. Non è chiaro a cosa volesse riferirsi ma si tratta senz’altro di qualcosa d’interessante poiché altrimenti non avrebbe messo tutto questo pathos nella risposta.

Giulia De Lellis, una carriera tutta in ascesa non solo in TV

Di cosa si tratta dunque? Sappiamo che Giulia si sta impegnando moltissimo per sfondare nel mondo della moda e che le sue attività di imprenditrice di moda e influencer stanno andando alla grande: il nuovo progetto potrebbe essere legato quindi a queste sue passioni anche se tutto potrebbe essere. Che Davide Maggio abbia invitato tutti a “guardarsi intorno” però ci fa pensare che ci sia dell’altro e che questo altro riguardi proprio la televisione. Sappiamo già che Giulia sarà impegnata in un importantissimo progetto ma non è detto che la sua avventura televisiva finisca lì, visto che al momento sembra essere piuttosto apprezzata.

Giulia oggi esausta: “Bella giornata di me**a!”

Una cosa è certa: l’impegno ce lo sta mettendo tutto, e a farlo notare è stata proprio lei dicendo ai suoi fan come ha trascorso la giornata di oggi. Tra le sue Instagram stories ha pubblicato dei video chiari: “Ragazze, prima di ripartire volevo raccontarvi la mia giornata, tanto ci metterò pochissimo: mi sono svegliata, sono andata a Milano, ho lavorato, ho fatto delle cose, sono tornata a Verona, ho finito delle cose adesso, sto tornando a Milano e mi metterò a dormire. Bella giornata di me**a! Niente, mi auguro vivamente che la vostra sia stata meglio della mia! Mi rimetto in viaggio, tanto non posso fare nient’altro che ascoltare musica, musica e musica!“. Una giornata del tutto diversa da quella delle recenti confessioni di Irama e da quella in cui ebbe uno spiacevole incontro con uno sconosciuto. Ma tant’è: agli impegni è difficile sottrarsi per una influencer, no? Ad ogni modo, secondo voi, cosa si nasconde dietro a questo progetto?