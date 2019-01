Giulia De Lellis, l’episodio che spiazza: “Sono rimasta scioccata, non ho parole”

News Giulia De Lellis, l’influencer scioccata per il gesto di un passante

Può succedere anche a Giulia De Lellis di ritrovarsi dinanzi a un passante non proprio gentile che chissà per quale motivo le ha mancato di rispetto senza che lei gli avesse fatto nulla. La De Lellis non ha dato molto peso alla cosa ma ha ritenuto comunque opportuno parlarne con i suoi fan tra una Instagram stories e l’altra, sostenendo di essere rimasta così scioccata da non essere riuscita neanche a rispondere. Non è la prima volta peraltro che le succedono cose del genere: ricordiamo infatti che un po’ di tempo fa in macchina qualcuno la insultò e lei non riuscì a rispondere in quanto colta alla sprovvista.

Ultime notizie Giulia De Lellis, il racconto dell’influencer su Instagram

Oggi si è ripetuta la stessa cosa, e a spiegarlo è stata proprio lei: “Ragazzi, sono scioccata! Stavo camminando per strada, arriva un signore e mi fa un rutto in faccia. Non ho parole. Sono rimasta talmente scioccata che non ho potuto dirgli neanche ‘sc***oso’, ‘po**o’, ‘ma**le’“. A qualcuno – anzi sicuramente a più di qualcuno – la cosa può far ridere ma trovarsi in quella situazione non dev’essere stato affatto bello. Anche se, diciamocelo, con tutto il successo che sta avendo Giulia non ha motivo di innervosirsi per queste quisquilie.

Giulia De Lellis tra amore e carriera: la vita dell’influencer oggi

Tra annunci misteriosi e segreti ancora non svelati l’influencer sta infatti continuando a vivere la sua storia con Irama nonostante le ultime polemiche con Andrea Damante. Come se non bastasse, la sua carriera va a gonfie vele, e non solo per le ultime news che la vorrebbero in diversi programmi televisivi: la sua linea di costumi ad esempio sta andando fortissimo e molte altre soddisfazioni arriveranno in futuro. Cosa volete che sia un episodio del genere a fronte di questi grandi successi?