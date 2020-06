Giulia De Lellis preoccupazione cane e messaggio al fratello

Giulia De Lellis si è preoccupata parecchio per il suo cane (Tommaso Kolwaski è il nome del volpino), che non è stato per niente bene nelle ultime ore; la fashion blogger, utilizzando i suoi adorati social network, ha fatto sapere che non se l’è passata per niente bene e che, solo grazie all’intervento tempestivo del veterinario, si è salvato. Non una bazzecola, insomma, e quando Andrea Damante ha cercato di minimizzare l’accaduto, la De Lellis lo ha rimproverato. Il cagnolino è entrato da poco nella famiglia “Damellis“, ma è già diventato un componente speciale, del quale Giulia si prende continuamente cura… da quello che si evince più di Andrea! Adesso Tommaso sta bene e la De Lellis ha voluto informare tutti i suoi follower, che si erano preoccupati per la sua salute. Giornata, questa, in cui l’influencer ha voluto anche fare una dedica speciale a una delle persone più importanti della sua vita: suo fratello Peppe. Con lui ha trascorso dei magici momenti, ha superato delle difficoltà e per questo gli auguri sarebbero dovuti essere per forza fantastici.

Cane Giulia De Lellis e Andrea Damante: grande preoccupazione, intervento tempestivo

La famosa fashion blogger è attenta sia alla sua salute (non appena ha potuto, ha fatto l’analisi del sangue per sapere se ha contratto il Coronavirus) sia a quella del suo cagnolino, come ha spiegato questa sera attraverso delle stories Instagram. Tommaso Kolwaski non è stato per niente bene, ma per fortuna il peggio è passato. Queste sono state le sue parole: “Sta molto meglio. Le cure stanno funzionando”. Andrea Damante ci ha scherzato su, ma la De Lellis non glielo ha permesso, spiegando che solo grazie all’intervento della mamma il cucciolo è potuto sopravvivere. Adesso Kolwaski sta facendo una cura specifica che lo aiuterà a stare sempre meglio… Giulia non gli toglie gli occhi di dosso!

Hashtag #Damellis in tendenza su Twitter: Andrea e Giulia conquistano, auguri al fratello Peppe

A non togliere gli occhi di dosso su Giulia e Andrea, invece i paparazzi, che ultimamente hanno fatto sclerare l’influencer. Ora, però, sono entrambi tranquilli e hanno pubblicato dei video su Instagram in cui cantano e ballano, facendo schizzare l’hashtag #damellis in tendenza su Twitter. Giulia De Lellis, quest’oggi, ha voluto fare anche degli auguri speciali al fratello Peppe: “Buon compleanno al mio primo amore”. Di Andrea e Giulia si continua sempre a parlare… anche il rapporto tra Damante e Ignazio Moser ha fatto parecchio chiacchierare!