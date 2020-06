Giulia De Lellis contro i paparazzi: “Ansia perenne, vi sembra giusto?”

Giulia De Lellis su Instagram: nuovo sfogo contro i paparazzi che la inseguono

Giulia De Lellis è tornata ad attaccare i paparazzi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi affermata web influencer, non ha mai amato particolarmente i fotografi in cerca di scoop e segreti dei personaggi famosi. Più volte la 24enne di Pomezia si è lamentata con i suoi follower, sottolineando di non aver mai concordato alcun servizio con riviste patinate. Nelle ultime ore è tornata sull’argomento dopo che alcuni fotografi hanno fatto irruzione nella proprietà di un vicino per fotografare gli ultimi sviluppi della storia d’amore tra Giulia e Andrea Damante. A un anno dall’addio, infatti, i Damellis sono tornati insieme e ad oggi sono una delle coppie più chiacchierate e seguite del mondo dello spettacolo italiano.

Giulia lancia il sondaggio: le parole contro i paparazzi

“Io rispetto i paparazzi e il loro lavoro, non ho mai avuto da ridire. Quando però entrano in proprietà private (per l’ennesima volta, dopo l’ennesima causa) per scattare le loro foto non ci sto…”, ha scritto Giulia De Lellis su Instagram. “ABITAZIONI PRIVATE (qui per esempio nel terreno di un vicino)…”, ha aggiunto mostrando nelle sue stories proprio un breve filmato che immortala i paparazzi in azione. “Cioè io non posso girare in mutande neanche in casa mia.. devo stare con l’ansia perenne. Vi sembra giusto? In CASA MIA, vi sembra corretto?“, ha concluso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip lanciando un vero e proprio sondaggio ai suoi quasi 5 milioni di follower, che ogni giorno seguono le sue avventure tra progetti beauty, sponsorizzazioni e spezzoni di vita privata.

Andrea e Giulia, il ritorno di fiamma funziona alla grande

Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno approfittato dell’ultimo weekend per lasciare Milano e rientrare a Roma, dove si sono concessi qualche ora di spensieratezza e relax con famiglia e amici. In particolare la coppia ha trascorso parecchio tempo con la sorella di Giulia, Veronica, e la nipotina Matilde, che è molto legata alla zia. Dopo la quarantena vissuta tra mistero e indizi i Damellis hanno scelto di non nascondersi più e quotidianamente mostrano foto e video che evidenziano il loro sentimento ritrovato. Un sentimento forte, intenso, tanto che, stando agli ultimi gossip Giulia e Andrea convoleranno presto a nozze.