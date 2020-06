Una story Instagram vale più di mille parole. E così Andrea Damante e Ignazio Moser hanno smentito via social network l’ultimo gossip diffuso dal settimanale Chi. Nessuna amicizia finita a causa di Giulia De Lellis: il deejay e il figlio di Francesco Moser continuano a frequentarsi e ad essere complici. Mercoledì 24 giugno il fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato ospite in casa di Damante (presente anche l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna) per guardare insieme la partita di calcio Inter-Sassuolo. Nacho e Andrea sono uniti dalla fede nero azzurra e così hanno deciso di organizzare un incontro casalingo per assistere all’ultimo match della squadra allenata da Antonio Conte. Dunque tutto è bene quel che finisce bene ma è assai curioso il fatto che Moser si sia recato a casa di Damante proprio nel giorno in cui la De Lellis è fuori Milano. Giulietta è infatti impegnata sul litorale laziale con gli scatti della nuova campagna promozionale di Tezenis, di cui è ormai testimonial da diversi anni. Damante ha approfittato dell’assenza della fidanzata ritrovata per invitare nel suo appartamento Ignazio? Forse sì, visto che Giulia ha tagliato tempo fa i ponti con Ignazio…

Perché Giulia De Lellis e Ignazio Moser non sono più amici

Giulia De Lellis si è allontanata da Ignazio Moser dopo la prima rottura con Andrea Damante. La web influencer , dopo aver troncato con il fidanzato storico, aveva dichiarato senza troppi giri di parole che Ignazio si era comportato male con lei. Cecilia Rodriguez, invece, aveva criticato fortemente la liaison tra la De Lellis e Andrea Iannone, ex fiamma della sorella Belen. Una situazione piuttosto complicata, non facile da gestire e forse per questo Giulia e Ignazio si tengono a debita distanza.

Andrea Damante: nessun diktat da parte di Giulia De Lellis

La De Lellis, a dispetto delle malelingue, non ha però imposto nessun diktat a Damante: Andrea può continuare a vedere i suoi amici senza problemi. E pensare che era stata proprio la 24enne a presentare Ignazio a Damante dopo l’esperienza condivisa alla seconda edizione del Grande Fratello Vip…