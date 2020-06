Cecilia e Ignazio, Damante e Giulia: intrecci milanesi ‘pericolosi’, sussurri

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Damante e Giulia De Lellis: intrecci milanesi ‘pericolosi’. Sussurri, spifferi e retroscena

La quarantena è terminata e si sta pian piano tornando alla normalità. Il lockdown ha regalato un colpo di scena tanto inaspettato quanto clamoroso alla cronaca rosa: il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. La vicenda porta con sé altre curiosità e altri retroscena indiretti, che si potrebbero fondere in ‘pericolosi’ intrecci milanesi con protagonisti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Che significa? Non è un mistero che prima della riappacificazione sentimentale, il deejay veronese ha sempre mantenuto rapporti più che ottimi con la sorella di Belen e il trentino. Anzi, con loro condivide una forte amicizia. La sua Giulietta invece ha avuto parecchi attriti proprio con la coppia. E ora che succede? A Milano…

Giulia e le frizioni con la coppia formata da Ignazio e Cecilia

Con ogni probabilità arriverà il momento in cui Cecilia e Ignazio incroceranno la De Lellis e Damante, visto che tutti e quattro sono di base a Milano e frequentano gli stessi locali. Non solo: Moser e Andrea trascorrono parecchie serate assieme tra le mura domestiche. E adesso? Meglio fare un passo indietro per comprendere la situazione. Giulia, dopo aver troncato con l’ex tronista, senza troppi giri di parole aveva dichiarato che Ignazio si era comportato assai male con lei. Oggi sembra che con lo sportivo abbia recuperato, se non un rapporto di amicizia, un pizzico di stima. C’è però lo scoglio Cecilia ancora tutto da affrontare. L’argentina, negli ultimi mesi, ha riservato stilettate assai affilate all’influencer. Prima facendo dell’ironia per la sua altezza (nel mirino ci finì pure Iannone, all’epoca fidanzato della De Lellis), poi chiarendo in modo netto il legame, o meglio il non legame, che ha con Giulia: “Mai state amiche”.

Milano mormora…

Alla luce di tutto questo can can e di tutti questi retroscena, rimane parecchia curiosità circa l’evoluzione dei rapporti personali dei quattro giovani rampanti. Come gestiranno la situazione? La De Lellis frequenterà gli amici del suo fidanzato oppure cercherà di evitarli? A Milano si continua a mormorare…