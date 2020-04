Giulia De Lellis, parlano Cecilia e Ignazio: “Damante ora ha capito”

Cosa pensano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Damante

Continua a far chiacchierare l’inatteso ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Scaricato il pilota Andrea Iannone, la web influencer è tornata tra le braccia dell’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver scritto un libro sui suoi tradimenti. Una mossa fortemente condannata da Selvaggia Lucarelli, che per anni ha sostenuto Giulietta. Diversa la posizione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che ben conoscono la coppia. Dopo l’amicizia con la De Lellis al Grande Fratello Vip i due sono stati molto vicini negli ultimi anni a Damante e conoscono perfettamente i suoi sentimenti.

Ignazio e Cecilia approvano il riavvicinamento tra Giulia e Andrea

“Sono a favore dell’amore. Non vivo nella loro testa ma, se non riescono a fare a meno l’uno dell’altra, è giusto così. Mi fido di Andrea? Siamo giovani e ognuno vuole godere le opportunità che la vita gli offre, lui è molto desiderato e quello è il gioco finché, crescendo, non ha trovato il grande amore”, ha fatto sapere la sorella di Belen. “Andrea si è divertito molto in questi anni, ma poi arriva un momento in cui quella vita non ti dice più niente. Forse Andrea ha capito che il suo posto è quello in cui sta adesso. Sono imparziale su questo tema, ma se è la terza volta che torni con una persona alla fine è lei la donna, perché se è passato tutto quello che non doveva passare e Andrea e Giulia sono ancora lì, vuol dire che c’è qualcosa di forte fra di loro. Ricordo quando Andrea mi chiamava per uscire e io ero a casa con Cecilia e capiva che gli mancava qualcosa, spero che sia il momento giusto anche per lui per stare bene”, ha invece detto Ignazio Moser.

Giulia De Lellis ha avuto degli screzi con Cecilia e Ignazio

Ora che Giulia De Lellis è tornata tra le braccia di Andrea Damante ci sarà anche un riavvicinamento a Cecilia e Ignazio? I tre, nonostante i bei tempi passati al Grande Fratello Vip, si sono allontanati per via di alcuni screzi sorti dopo che è venuta a galla la relazione tra Giulia e Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Complice pure il trasferimento di Damante da Verona a Milano, Moser ha intensificato il rapporto con il deejay. Una volta finita la quarantena riprenderanno le uscite a quattro?