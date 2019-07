Cecilia e Giulia De Lellis, nuovi attriti: gli ultimi gesti, il gossip

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis, nuovi attriti: gli ultimi gesti delle due influencer, il gossip

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, gli attriti sembrano non essere finiti. Tutto è cominciato dopo un’intervista dell’argentina rilasciata al settimanale Chi. La sorella di Belen, stuzzicata sulla nuova avventura sentimentale tra il pilota e la De Lellis, ha detto che vede la coppia molto bene assieme, anche perché sono entrambi “alti un metro e una banana”. Un frecciatina tutt’altro che velata a cui la De Lellis ha risposto senza farne un caso, dicendo che ciò che ha detto la Rodriguez è la verità. Tuttavia dopo lo scambio di battute le due giovani hanno smesso di seguirsi su Instagram, di fatto testimoniando l’attrito che è venuto a crearsi. Nelle ultime ore, però, è successo dell’altro…

Cosa è successo tra Giulia e Cecilia nelle ultime ore

Nelle scorse ore alcuni siti hanno riportato che la De Lellis, lungo la giornata di ieri, ha ripreso a seguire Cecilia su Instagram. A documentarlo anche diversi screenshot. Peccato che la Rodriguez non abbia ricambiato la cortesia. Finita qui? No, perché oggi, spulciando tra i contatti delle due risulta che nessuno segue nessuno. Insomma, pare che Giulia abbia teso la mano per poi ritrarla. Forse non avendo avuto una risposta positiva dalla controparte. Fatto sta che alla fine di questo valzer di like e ‘inseguimenti’ social, né la compagna di Iannone né quella di Ignazio Moser attualmente si seguono.

Movimenti social come importanti spie: il caso di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli e quello di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge

Per i non affezionati a Instagram la questione del seguire o no un’altra persona con relativo piazzamento di like potrebbe sembrare un’inezia. I fatti, però, dicono che non è così in molti casi. Basti pensare a due notizie fresche fresche: la fine del matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellgrinelli e la rottura improvvisa tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Nel primo caso un’importante spia della profonda crisi in corso era giunta proprio dai movimenti social, o meglio dai non movimenti del cantante e della modella. I due avevano smesso di scambiarsi like e tenerezze reciproche da settimane sulle piattaforme web. Nel secondo caso addirittura i primi sintomi della rottura sono emersi perché di punto in bianco Jeremias e Soleil avevano smesso di seguirsi su Instagram. Insomma, certi gesti social sembrano tutto tranne che poco rilevanti.