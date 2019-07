Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: ecco perché si sono lasciati

Perché si sono lasciati Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli

Ha fatto parecchio scalpore la rottura tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Dieci anni insieme e due figli, il cantante e la modella sono sempre stati piuttosto riservati. E pure la separazione è avvenuta in modo assai discreta anche se fan e curiosi vogliono saperne di più. Perché si sono lasciati? Nel comunicato diramato dall’ormai ex coppia si parla di affetto e stima reciproco ma non vengono chiariti i motivi della rottura. A precisare tutto ci ha pensato il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 10 luglio. La rivista ha spifferato che tutto è nato da una serie di incomprensioni che hanno poi allontanato definitivamente Eros e Marica.

Tutto sulla rottura tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Come fa sapere il giornale edito da Mondadori, la crisi tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è scoppiata prima della scorsa primavera. Il motivo? Alcune incomprensioni che hanno attanagliato il rapporto fino a portare ad un crollo totale. Eros ha comprato una casa in Franciacorta, a Torbiato di Adro, mentre Marica è rimasta a Milano. Alla modella non piace più la casa dove abitava con il marito e ha così scelto di prendere un altro appartamento. Da allora i due non sono più riusciti a risanare il loro legame, che si è così spezzato dopo dieci anni di intenso e profondo amore. La differenza d’età ha forse influito su questa triste svolta?

La nuova vita di Eros Ramazzotti e l’ex moglie Marica

Nonostante la separazione Eros e Marica resteranno legati a vita per il bene dei figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, che hanno rispettivamente 8 e 4 anni. Come rivela sempre Chi, la Pellegrinelli ha scelto di non partire per le vacanze in modo che i bambini possano trascorrere del tempo con il padre. Ma a breve i due dovranno dividersi giorni e orari per stare con i figli, come già capitato a Ramazzotti anni fa, con Aurora, ai tempi dell’addio alla prima moglie Michelle Hunziker.