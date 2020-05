Giulia De Lellis, Coronavirus analisi del sangue: “Fatto metodo Elisa”

By

Preoccupazione per il Coronavirus? Giulia De Lellis si affida al metodo Elisa

Giulia De Lellis ha deciso di fare un prelievo del sangue, utilizzando il metodo Elisa, per scoprire se è affetta dal Coronavirus o se era stata contagiata in passato e l’ha superato. Più di una volta, aveva spiegato di temere molto questo virus e che avrebbe fatto di tutto pur di limitare i rischi di contagio: oggi ha la possibilità di poter scoprire se ne è mai venuta in contatto e ha voluto raccontare quello che ha fatto precisamente. Vorrebbe essere il più possibile serena dopo aver letto i risultati.

Giulia De Lellis: “Covid-19? Potrò essere più serena fra due giorni”

Abbiamo scoperto che Alex Del Piero non ha il Coronavirus (ha avuto un altro problema di salute) e fra qualche giorno anche la De Lellis potrebbe scoprire qualcosa di più, come ha spiegato attraverso le sue ultime storie di Instagram: “Oggi ho fatto il metodo Elisa, che è un’analisi del sangue che ti dice se hai avuto il Covid-19, se ce l’hai attualmente, oppure se lo hai superato, magari non avendo nemmeno sintomi e quindi possiamo stare un po’ più sereni. Le risposte arriveranno fra due giorni”.

La testimonianza di Giulia De Lellis

La possibile opinionista del prossimo Gf Vip ha aggiunto: “So che ci sono due tipi di analisi: quello col pizzichetto sul dito e quello del pizzichetto sul braccio, quello che ho fatto io. Sono stracuriosa di sapere la mia sorte”. A chi le ha chiesto come mai abbia deciso di affidarsi a questo tipo di analisi, ha risposto: “Perché ho scelto il metodo Elisa? Mi hanno consigliato di fare questo perché è il più attendibile rispetto a quello sul dito e quindi mi sono semplicemente fidata”.