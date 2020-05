Giulia De Lellis arruolata per il Grande Fratello Vip 5? Spifferi e retroscena, il reality scalda i motori

Giulia De Lellis continua a essere uno dei volti più chiacchierati del Bel Paese. Se non c’è di mezzo l’amore, c’è di mezzo la tv. E infatti, proprio nelle ultime ore, il suo nome è tornato a essere tra i papabili per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. La stagione numero cinque del reality Mediaset decollerà nell’autunno 2020 (la conferma è giunta da Alfonso Signorini a cui sarà nuovamente affidato il timone del programma). E Giulia potrebbe essere arruolata come opinionista. A spifferare il retroscena è stato 361 Magazine (testata giornalistica online molto vicina al direttore di Chi). D’altra parte, è quasi certo che Wanda Nara non ci sarà più (a differenza di Pupo). Ciò vuol dire che nello scacchiere dello show c’è un posto vacante. La De Lellis è in pole position…

GF Vip 5, Giulia alla corte di Signorini in sostituzione di Wanda Nara?

“Sì, non l’ho mai detto ma io avevo pensato subito a lei, perché è una ragazza che sa cosa vuole, poi la cosa non è andata in porto, però l’avrei voluta”, dichiarava Signorini nei mesi scorsi circa l’idea di portare la De Lellis nel ruolo di opinionista al GF Vip 4. Come è noto, la trattativa non è andata in porto e il volto femminile delle ‘opinioni’ è stato quello di Wanda Nara. Ora, però, secondo 361 Magazine, con l’avvento della quinta edizione del reality dei ‘vipponi’, per dirla alla Signorini, potrebbe essere arrivato il momento della De Lellis. Se ne saprà qualcosa in più nella prossime settimane. Certo l’idea è molto stuzzicante…

Giulia e Alfonso Signorini: i dissidi del passato sono archiviati

Signorini e la De Lellis, le ruggini sono superate. Ricordiamo che il giornalista e la fidanzata di Andrea Damante, durante il GF Vip 2 (l’uno era opinionista, l’altra concorrente), ebbero alcuni scontri assai tesi. Tutta acqua passata, come ha spiegato il conduttore in diverse occasioni. Insomma, i battibecchi che si sono verificati non hanno lasciato strascichi. Giulia e Alfonso si preparano a lavorare insieme?