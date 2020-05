Giulia De Lellis a casa Damante: le foto, poi spiega perché è a Milano

De Lellis e Damante, un amore ritrovato in tutto e per tutto: la coppia adesso è insieme a Milano

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati e non si separano più. Dopo il ritorno di fiamma, i due si sono riuniti e non hanno intenzione di stare separati per più di qualche giorno. Andrea è corso a Roma appena Giuseppe Conte ha dichiarato tutta Italia zona rossa. Hanno trascorso la quarantena insieme e il 4 maggio, appena è stato quindi possibile, Damante ha fatto ritorno a Milano a casa sua, dove ha la residenza o il domicilio e quindi era tutto in regola. Appena arrivato a casa si è subito messo a lavoro per nuove canzoni e nuove collaborazioni, ma non è più da solo. Giulia infatti si è messa in viaggio verso Milano appena ha potuto.

Giulia De Lellis spiega perché è a Milano: le sue parole su Instagram

Si è trattenuta a Roma per un motivo molto speciale, ma venerdì pomeriggio ha viaggiato in direzione Milano. Avevamo immaginato fosse per motivi di lavoro, anche perché è tra i pochi motivi per cui ci si può spostare oggi e soprattutto da regione a regione. E oggi è arrivata la conferma, proprio da parte di Giulia: “Ho sistemato tantissime cose. Sono stata un po’ assente per lavoro, sono tornata a Milano per questo. Oggi è forse il primo giorno di relax, tra virgolette. Dovrò continuare a sistemare un po’ di cose, però sto un po’ più tranquilla. Riuscirò a prepararmi un pranzetto sereno e così via”. Queste le sue parole su Instagram poco fa, in una serie di stories in cui si trova a casa Damante. Che Giulia stia vivendo insieme ad Andrea a Milano qualcuno lo dava per scontato, ma i fan aspettavano prove certe e inconfutabili per esserne certi.

Giulia e Andrea insieme a Milano, video e foto a casa Damante

E queste prove sono arrivate! Non ci riferiamo solo ai video in cui Giulia racconta il suo ritorno agli impegni di lavoro, ma anche a una foto in cui c’è proprio Andrea, nel suo studio. E dopo poco anche il Dama ha pubblicato una serie di stories in cui riprende la sua Giulietta. Che dire, ormai i Damellis sono tornati… anche sui social!