Giulia De Lellis e Damante di nuovo insieme a Milano: cosa succede

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono ricongiunti, l’influencer ha raggiunto il fidanzato a Milano

Dopo una settimana di separazione, Giulia De Lellis ha raggiunto Andrea Damante a Milano. Gli indizi sul suo profilo Instagram dovrebbero essere di facile interpretazione, ma non possiamo negare che potrebbero esserci altre spiegazioni. Fatto sta che ieri, dopo aver festeggiato il compleanno della sua nipotina Penelope, Giulia si è messa in viaggio. La più piccola di casa De Lellis ha compiuto ieri il suo primo anno di vita e per lei zia Giulia ha organizzato una piccola festicciola in famiglia, piccola ma curata nei dettagli. Hanno festeggiato in famiglia, anzi tra congiunti, e dopo aver salutato tutti, comprese le piccole Penelope e Matilde, Giulia si è messa in viaggio.

Giulia De Lellis in viaggio verso Milano, il racconto su Instagram: “Speriamo bene”

Ha mostrato anche come ha viaggiato, ovvero in un’automobile e in piena sicurezza. Da buona ipocondriaca, come lei stessa si è definita, Giulia si è subito rassicurata vedendo che la macchina che l’ha accompagnata a Milano aveva tutto in regola. Mascherine per i passeggeri, disinfettante, fazzoletti e un pannello che separa il conducente dal passeggero. “Per chi conosce molto bene la mia ipocondria avrà capito perché sono in un’auto e apprezzo così tanto questa organizzazione piuttosto che non ancora in aereo o in treno. Comunque speriamo bene”, queste le parole di Giulia. La direzione del suo viaggio è stata chiara in tarda serata, quando ha pubblicato una foto della sua tazza di latte con i cereali e ha taggato il servizio di cui ha usufruito per averli a domicilio. E indovinate un po’? Si tratta di un servizio di Milano.

Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme a Milano

Damante abita proprio a Milano e pochi giorni fa, appena è stato possibile, ha lasciato Roma e casa De Lellis per tornare alla sua residenza, dopo due mesi. Evidentemente Giulia ha voluto aspettare di festeggiare il compleanno di Penelope prima di lasciare casa e fare ritorno a Milano, dove avrà forse appuntamenti di lavoro. E quindi potrebbe essere un viaggio di pochi giorni o chissà di più settimane. Se Giulia e Andrea stiano in casa insieme, e quindi a casa Damante, lo scopriremo nelle prossime ore!