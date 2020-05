Andrea Damante è tornato a Milano: Giulia De Lellis è rimasta a Pomezia

Con l’inizio della Fase 2 anche la quotidianità di Giulia De Lellis e Andrea Damante è cambiata. Dopo due mesi di quarantena insieme a Pomezia, città natale dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la coppia ritrovata si è separata. Come annunciato dal diretto interessato sui social network, l’ex tronista è rientrato a Milano mentre la sua fidanzata è rimasta nel Lazio. Nessun litigio o ennesima rottura ma solo questione di necessità. Archiviati gli ultimi mesi di lockdown per Andrea era tempo di riabbracciare i suoi famigliari, che abitano tutti al nord Italia, tra il Veneto e la Lombardia, ma pure di tornare al lavoro. Per il momento la De Lellis ha scelto di non seguirlo: è rimasta a casa dove ha riabbracciato Matilde e Penelope, le sue adorate nipotine.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: un amore sempre più forte

Nonostante i tira e molla degli ultimi anni la quarantena forzata tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha rafforzato il rapporto tra il deejay e la web influencer. Per ora i due non hanno fornito ulteriori dettagli sul loro rapporto: la 24enne si è limitata a confermare di aver perdonato e dimenticato le corna del fidanzato. Non è chiaro se quando si tornerà alla normalità Andrea e Giulia riprenderanno in mano la convivenza abbandonata qualche anno fa. Da tempo Damante abita a Milano, città dove gli interessi di Giulietta sono molteplici. I Damellis torneranno presto a condividere lo stesso tetto? Sembra infatti che nel 2021 potrebbero convolare a nozze…

Giulia e Andrea pronti a sposarsi nel 2021 secondo i gossip

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Gente Giulia De Lellis e Andrea Damante potrebbero convolare a nozze nel 2021, appena il Coronavirus sarà solo un lontano ricordo. Ora che i due si sono riappacificati e hanno ricucito il loro legame il futuro appare più roseo che mai. Insomma, non resta che attendere…