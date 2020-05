Damante e Giulia bruciano le tappe: ipotesi nozze, ecco quando. Il gossip

Damante e Giulia bruciano le tappe: c’è ipotesi nozze, ecco quando. Il gossip impazza

Dai romantici tempi di Uomini e Donne, alla bufera dei tradimenti, finendo con un ritorno di fiamma tanto clamoroso quanto inatteso: questo, in breve, il ‘film’ con protagonisti Giulia De Lellis e Andrea Damante. Tra non molto potrebbe esserci un altro capitolo clamoroso della vicenda sentimentale: il matrimonio. A spifferarlo è il magazine Gente, che ha riannodato i fili dell’intreccio d’amore tra l’influencer dei record e il deejay veronese, il quale, dopo qualche sbandata e qualche ‘marachella’ (dalla quale Giulia ha fatto nascere il libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza), ha messo la testa a posto, facendosi riaccogliere…

Damante e De Lellis: le tappe di una storia a lieto fine

Tra Giulia e Andrea è successo un po’ di tutto. Lo si è capito nel dettaglio dal libro che la De Lellis ha dato alle stampe circa nove mesi fa. “Lo riscriverei. Ha fatto bene a me e anche a tanti di voi; è uscito quando ormai mi era passata, circa un anno dopo, ma rivivere tutto mi ha fatto comunque bene”, ha raccontato l’ex corteggiatrice di UeD. Adesso la burrasca se ne è andata, il perdono è giunto, gli amori fugaci che ci sono stati sia per lei che per lui dimenticati. Si aggiunga che la De Lellis da sempre vuole un figlio, mentre il Dama non ha mai nascosto, in tempi non sospetti, di puntare all’altare non appena fosse giunto il periodo della ‘maturità’. Pare che ora sia arrivato e…

Andrea e Giulia, il sì arriverà nel 2021? Spunta la suggestione matrimonio

“30 anni compiuti il 9 marzo, l’età giusta per pronunciare il “sì” più importante della vita”, si legge sul magazine Gente che aggiunge: “Ora si attende il sì, forse a primavera 2021, quando senza restrizioni sociali potrà essere festeggiato come si deve”. Non resta che attendere i fiori d’arancio.