De Lellis-Damante, tutti i dettagli: “Volevamo tenerlo per noi”, parla Giulia

Giulia De Lellis racconta nei dettagli il riavvicinamento con Andrea Damante e Simona Ventura si complimenta con lei

Giulia De Lellis è stata la protagonista della diretta su Instagram di Simona Ventura stamattina. A sorpresa per molti, oggi Giulia ha parlato apertamente di Andrea Damante, come aveva già fatto rispondendo alle domande dei fan qualche giorno fa. La Ventura è riuscita a portarla piano piano a parlare di ciò che è successo con Andrea prima di questa quarantena e come sono arrivati a trascorrerla insieme. Ma prima di tutto, SuperSimo si è complimentata con Giulia per come affronta le situazioni con coraggio. “Hai sempre avuto il coraggio delle tue azioni, in un mondo come questo non è facile”, queste le parole della conduttrice. Ed è anche tornata indietro nel tempo quando Giulia ha affrontato Alfonso Signorini al Gf Vip. Complimenti che di sicuro hanno a che fare con la sfera sentimentale e non solo, insomma. Ma come sono arrivate a parlare di Andrea? Parlando delle persone con cui stanno trascorrendo la quarantena.

De Lellis e Damante: “Volevamo tenere per noi alcune cose, le buone intenzioni ci sono”

“Un momento un po’ particolare, sto provando un mix di emozioni. Ma sono fortunata rispetto a tanti altri perché sto condividendo la quarantena con i miei cari. Mi sto godendo la famiglia e dei rapporti che avevo un attimo messo in standby. Sto bene”, ha detto Giulia. E poi facendo l’elenco delle persone che sono in casa con lei ha nominato Andrea, come ormai tutti sappiamo. Così dopo aver parlato del perdono, oggi ha spiegato: “Volevamo tenere per noi alcune cose, capire un po’ le situazioni. Però a quanto pare non è possibile. Non è che lo volevo nascondere, però volevo tenerlo un attimo per me”. Simona Ventura è intervenuta dicendo che certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, che bisogna buttarsi nelle situazioni. E Giulia ha ancora raccontato: “Hai ragione. Il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po’, hanno discusso e poi fatto pace. Adesso stiamo cercando di capire. Le buone intenzioni ci sono. Voglio stare serena e sto cercando un po’ di capire queste cose che per un po’ avevo lasciato da parte perché mi appesantivano, non mi facevano stare bene”.

Giulia De Lellis: “Avevo un bisogno allucinante”, è stata lei a fare il primo passo con Damante?

Dalle seguenti parole di Giulia pare di capire che sia stata lei a cercare Andrea: “Avevo questo bisogno allucinante, non capivo perché e quindi ho detto andiamo a vedere perché. Non ero l’unica ad avere questo bisogno ovviamente e quindi ora stiamo cercando di capire la situazione. Me la sto vivendo”. Dunque Giulia avrebbe cercato di nuovo Andrea scoprendo che anche lui non ha mai smesso di amarla. Ma le confidenze della De Lellis non finiscono qui. Ha aggiunto infatti che non vuole avere rimpianti: “Non voglio avere nessun tipo di pensiero guardandomi indietro un giorno. Voglio capire perché sento alcune cose. Voglio vedere che succede. I ragazzi che ci seguono sono un sacco curiosi di capire cosa sta succedendo. Io lo dico sempre, un giorno vi racconterò un’altra storia. Non dico che scriverò un altro libro, non lo so magari sì. Per adesso voglio capire”.