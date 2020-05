Alessandro Del Piero sta bene? Primo videomessaggio dopo ricovero

Alex Del Piero oggi: come sta dopo il ricovero il ospedale? L’ex calciatore fa un video-messaggio

Una foto di Alessandro Del Piero in ospedale aveva fatto preoccupare tutti i suoi fan (e non ne sono pochi). L’ex calciatore, da un lettino di Los Angeles, aveva fatto sapere di aver sofferto a causa di un minuscolo calcolo renale, che gli ha dato parecchi problemi nell’ultimo periodo. Come sta Alex Del Piero oggi? Attraverso un video-messaggio, ha voluto far sapere quali sono le sue condizioni di salute e che non c’entra assolutamente nulla il Coronavirus: nelle ultime ore, si era diffusa una bufala sul suo conto che però il calciatore ha smentito con la foto scattata direttamente dall’ospedale in cui è stato ricoverato.

Del Piero è ritornato a casa: “Sto bene”

Dopo il ricovero in ospedale, Del Piero è potuto ritornare a casa, dove ha registrato un video pubblicato su Instagram: “Ciao a tutti! Vi lascio questo piccolo video-messaggio perché devo ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto e che si sono preoccupati per come stavo. Grazie mille per il vostro sostegno. Sto bene. Sono già a casa. Mi faceva molto piacere farvelo sapere. Vi mando un abbraccio, alla prossima!”.

L’Italia di Alessandro Del Piero: quel ricordo commovente…

Qualche giorno fa, Alessandro Del Piero aveva voluto ricordare i momenti più belli trascorsi con la nazionale italiana: “Buon compleanno @azzurri! È stato un onore e un orgoglio indossare questa maglia. Il modo più bello di dimostrare tutto il mio amore per l’Italia e per quello che rappresenta la nazionale: Berlino 2006. Uniti, insieme sul tetto del mondo”.