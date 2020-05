Alessandro Del Piero ricoverato in ospedale a Los Angeles: come sta l’ex calciatore

Alessandro Del Piero, dal suo profilo Instagram, ha fatto sapere di essere stato ricoverato a Los Angeles, città in cui vive per buona parte dell’anno e in cui cura diversi affari. L’ex capitano della Juventus è stato colpito da una colica renale. La situazione dovrebbe essere sotto controllo, almeno a giudicare dalle foto che l’ex calciatore ha veicolato sui social dove è apparso su un lettino sanitario ma sorridente e disteso. “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male”, ha dichiarato Alex in riferimento a un calcolo. Subito dopo la pubblicazione del post tanti fan hanno fatto gli auguri di buona guarigione all’atleta.

Alessandro e la moglie Sonia felici a Los Angeles dopo la crisi

Del Piero da diverso tempo si divide tra gli Usa e l’Italia. Al suo fianco la moglie Sonia Amoruso (sposata nel 2005). La coppia pare che sia tornata a essere serena e felice dopo aver vissuto un momento non facile dal punto di vista matrimoniale. “Dopo un periodo di crisi, l’ex calciatore Alex Del Piero, ora a Los Angeles dove gestisce alcune attività, ha ritrovato l’armonia con la moglie e insieme hanno superato un duro periodo di crisi”. Così il settimanale Chi scriveva poche settimane fa in riferimento alla love story che dura da circa 21 anni. Tutto è cominciato a Torino, quando Del Piero era già Del Piero. Sulle spalle il numero 10 della Juventus. Sonia lavorava in un negozio di scarpe, all’ombra della Mole. Scoccò una scintilla che divenne presto fuoco di passione…

Sonia e Del Piero, parola d’ordine: riservatezza

Sonia e Del Piero hanno tre figli: Tobias, Dorotea e Sasha. La coppia è da sempre riservatissima sulla propria vita privata e concede dichiarazioni e interviste centellinate.