Giulia De Lellis e Andrea insieme: mercoledì sarà ufficiale, il gossip

Giulia De Lellis e Andrea Damante ‘sono tornati insieme’. Mercoledì sarà ufficiale: la soffiata

Andrea Damante e Giulia De Lellis sarebbero ufficialmente tornati insieme. Dopo la rottura, le voci di tira e molla, gli avvistamenti insieme, le conferme e le smentite di una possibile riunione, ci sarebbe finalmente la prova del nove sul ritorno d’amore, quella ultima e definitiva: vale a dire l’ufficialità. A dare la notizia in esclusiva è stata la pagina Instagram Gossiptvofficial, che fornisce i dettagli dell’imminente annuncio d’amore tra il deejay veronese e l’influencer nata a Roma. Quando? La fonte afferma che mercoledì prossimo (il 4 luglio) la rivista Chi pubblicherà un servizio concordato con Damante e la De Lellis dove dovrebbe essere reso pubblico il legame sentimentale ritrovato. Andiamo a scoprire tutto.

Giulia e Andrea sono ufficialmente tornati insieme? “Il servizio uscirà mercoledì su CHI…”

“Questo è quello che ci riporta una nostra utente– si legge sulla pagina Instagram Gossiptvofficial – ‘Ciao, vi informiamo che due giorni fa in Sardegna è stato realizzato un servizio fotografico di Giulia De Lellis e Andrea Damante concordato con il paparazzo e amico di Damante Luca G. in cui si baciano. Il servizio uscirà mercoledì su CHI’…”. La seguita pagina Instagram infine scrive: “I due sono tornati quindi insieme o no? Non ci resta che attendere la conferma dal settimanale!”. Se la soffiata e i relativi dettagli dovessero essere confermati, vorrebbe dire che una delle rotture sentimentali più chiacchierate degli ultimi tempi troverebbe un lieto fine. D’altra parte ciò non sarebbe una gran sorpresa, visto che diversi indizi dei giorni scorsi portano in questa direzione.

Giulia De Lellis e le ultime ore di tensione tra sfoghi e scuse

Le ultime ore di Giulia sono state piuttosto tese. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti letteralmente perso la pazienza. Motivo? L’hanno fatta inferocire le tante critiche pervenutele a riguardo di come sta gestendo la situazione nei confronti di Andrea Damante. Così la giovane influencer prima si è lasciata andare a un duro sfogo su Instagram contro alcuni follower (sono volate parole assai pesanti: “psicopatici, depressi, repressi, malati, fissati, imbarazzanti”), poi ha fatto marcia indietro, chiedendo scusa per i toni utilizzati.