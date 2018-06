Giulia e Andrea a cena insieme: la De Lellis sbotta

Giulia De Lellis risponde alle critiche ricevute sui social

Il caratterino vivace della bella romana non è certo una novità per il pubblico che la segue ormai da circa due anni. Sin dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, Giulia De Lellis, non si è mai fatta problemi a replicare contro chi la criticasse. Oggi, infatti, attraverso una Instagram Story, la morettina non ha mandato di certo a dirle a tutti coloro che commentano in malo modo il suo riavvicinamento ad Andrea Damante. I due ex fidanzatini, infatti, nelle ultime ore sono stati avvistati insieme, su una barca prima e in un ristorante a cena, in Sardegna. Tra l’altro, nell’appena citata cena sarda, erano presenti anche la mamma e il fratello di Giulia.

Giulia si arrabbia e replica in maniera colorita

Proprio nella mattinata odierna, l’ex corteggiatrice ha voluto replicare sui social per provare a frenare tutto ciò che si sta creando intorno alla sua passata, forse, storia d’amore con il bel e misterioso Damante. Se la prende con chi si intromette continuamente nella sua quotidianità, con chi cerca continui indizi in ogni suo spostamento, con chi prova ad ipotizzare eventuali collegamenti tra i suoi scatti e quelli del dj veronese. Una situazione insostenibile che porta Giulia allo sfinimento mediatico. Le accuse di continuare a stare con Andrea solo per lavoro e per business hanno scatenato nelle giovane ragazza un’ira non indifferente.

Le dure parole della De Lellis

“Che pesanti che siete, siete pesantissimi. Che pazienza, ragazzi! Se mi voglio vedere col mio ex sono fatti miei. In tutto ciò mi sto fin troppo giustificando con una banda di psicopatici, depressi, repressi, malati, fissati,siete imbarazzanti! Fatevi una vita”. Insomma, Giulia, da un paio di settimane a questa parte, non fa altro che far recapitare ai suoi seguaci, un nitido invito a stare più lontani dalla sua vita privata e sentimentale, onde evitare critiche e repliche ripetitive.