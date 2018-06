Giulia De Lellis parla del ritorno con Andrea e fa una gaffe

Giulia De Lellis chiarisce di nuovo la sua situazione con Andrea Damante, ma fa una gaffe

Giulia De Lellis chiarisce nuovamente la sua situazione sentimentale dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante. I due sicuramente formano una delle coppie più amate di Uomini e Donne, ma da poco hanno annunciato la fine della loro relazione. I fan non riescono a farsene una ragione, soprattutto dopo le ultime foto uscite fuori. Abbiamo visto in queste ultime settimane diverse foto che li ritraggono insieme. Questi dettagli non possono passare inosservati agli occhi del pubblico che li segue. Ed ecco che i fan hanno subito pensato che tra loro fosse finalmente tornato il sereno. Ma Giulia ci tiene ancora a precisare di essere single e, dunque, non è la fidanzata di Damante. La coppia è stata beccata a cena insieme, ma anche in aeroporto. Sebbene la De Lellis non escluda un ritorno di fiamma con Andrea, chiarisce che tra loro ancora non c’è niente. Attraverso una storia di Instagram, l’ex corteggiatrice rivela di non essere fidanzata, ma fa anche una gaffe!

“Quanto mi fidanzerò prometto che lo dirò”, questo è ciò che ha scritto nelle ultime ore Giulia sui social. La De Lellis, però, invece di scrivere “quando” ha scritto “quanto”. Si tratta dell’ennesima gaffe dell’ex di Damante. Ma errori di tastiera a parte, Giulia non è tornata insieme ad Andrea, almeno secondo quanto scrive lei. Infatti, i fan non credono alle parole della De Lellis. Sono in molti coloro che sono convinti del fatto che i due stiano insieme e che abbiano creato la loro rottura per fare scena. Giulia, qualche giorno fa, ha fatto una diretta importante, attraverso la quale ha voluto rispondere proprio a queste accuse.

Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono tornati insieme, ma il loro ritorno sembra vicino

Giulia ci tiene ogni volta a precisare di non essere tornata a fianco di Andrea, ma le foto sembrano dire altro. Non solo, anche le sue parole danno speranza ai fan che da sempre li seguono e li supportano. Infatti, la De Lellis non esclude di poter tornare insieme a Damante, sebbene in passato abbia dichiarato di non volerlo più vedere.