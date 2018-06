De Lellis chiede scusa ai fan dopo il duro sfogo sui social: “Non è da me”

Giulia De Lellis, le scuse ai fan dopo lo sfogo sui social: “Non è da me”

Ha fatto molto discutere oggi il duro sfogo di Giulia De Lellis su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti, stanca di essere criticata per via del suo attuale rapporto con Andrea Damante, ha letteralmente perso la pazienza. A tutti i coloro che l’hanno accusata per le ultime scelte fatte e che continuano a chiederle con insistenza degli incontri con il suo ex (o forse non più?) la De Lellis ha risposto senza mezzi termini, insultando anche pesantemente alcuni utenti. Il comportamento di quest’ultima però, come accennato sopra, non è piaciuto a molti e così, per mettere a tacere le polemiche sul suo conto dunque, Giulia ha di nuovo usato il suo profilo di Instagram.

Giulia De Lellis perde le staffe ma poi spiega: “Ogni tanto mi capita, sono umana”

“Specifico: la rabbia nei miei igs di prima era rivolta a 10 persone circa, che da giorni mi offendono con pesantezza inutilmente” ha scritto Giulia De Lellis su Instagram. “Adesso già mi è passata ma prima” ha poi aggiunto “Sapete che non è da me… Ogni tanto mi capita, sono umana e anche la mia pazienza ha dei limiti”. Alle persone che da sempre la seguono e la supportano, poi, la De Lellis ha voluto dedicare le seguenti parole: “Le mie bimbe e tutti coloro che mi sostengono? Beh li amo e loro lo sanno”.

Giulia De Lellis criticata da Danilo Aquino del GF 15: “Cara ricordati da dove vieni!”

A non gradire lo sfogo di Giulia De Lellis sui social è stato anche Danilo Aquino, ex concorrente dell’ultima edizione del GF 15. “Cara De Lellis, se vuoi che i tuoi straca..i non escano su piazza la mattina vai a lavorare” ha infatti dichiarato il romano su Instagram ““Esci da ogni tipo di social e vedi che nessuno te chiede niente e puoi fare come te pare. Ricordati da dove sei venuta e dai importanza ai fan che loro te la danno a te”.