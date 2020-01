Conversano, diretta di fuoco al Gf Vip tra Serena e Pago: “Ho capito tutto”, la storia

Serena Enardu al Gf Vip 4 da Pago: un confronto attesissimo

Sappiamo tutti ormai che tra Giovanni Conversano e Serena Enardu non scorre buon sangue, e chi li segue da sempre sa altrettanto bene che la loro storia è finita male e che i due non si sono mai chiariti; anzi sono volate accuse da entrambi i fronti, soprattutto da parte delle due Enardu che – come ha sottolineato Conversano nel corso di questi mesi a partire dalla messa in onda di Temptation Island Vip – avrebbero infangato la sua persona con dichiarazioni false e pretestuose. Insomma un caos difficile da gestire che ha spinto anche le Enardu a ricorrere alle vie legali dopo quanto accaduto nel reality estivo. Ora continua la parentesi gieffina.

Gf Vip 4, Conversano commenta Serena Enardu? “Ho capito tutto… Stop!”

Sì perché Giovanni non è stato esplicito ma pare che l’ultima storia pubblicata sul proprio Instagram qualche ore fa sia riferita proprio a Serena; le parole sono poche ma l’intento di criticarla sembra chiaro: “Ho capito tutto… Stop!”. Non sarebbe la prima volta che Giovanni interviene contro la sua ex dopo l’inizio del Gf Vip 4, visto che ha parlato di Serena e Pago anche durante la prima puntata e si era anche proposto per entrare nella Casa e scambiare qualche parola con lui. Insomma la storia che vi abbiamo segnalato non fa riferimento esplicito a Serena ma non possiamo escluderlo a priori, anche perché è stata pubblicata proprio durante il confronto tra i due.

Serena e Pago, quale futuro per la coppia durante e dopo il Grande Fratello Vip 4?

Se Serena tornerà al Grande Fratello Vip 4 non lo sappiamo, visto che Alfonso Signorini potrebbe decidere di non sfruttare eccessivamente questa storia; è certo però che questa coppia attira l’attenzione, soprattutto se pensate al fatto che Pago sembra essere insicuro sul ritorno con la donna che a Temptation Island Vip avrebbe baciato senza esitazioni (e che in puntata invece…). Proprio un eventuale ritorno di Serena al Gf Vip potrebbe far scatenare nuovamente Conversano che sembra proprio non aver dimenticato i trascorsi con l’ex. Cos’avrà voluto dire con “Ho capito tutto… Stop!”? Le ipotesi sono tante ma le storie finiscono proprio con questa. Se ne sapremo di più saremo qui ad aggiornarvi!