Conversano tuona su Serena Enardu: “Ecco perché è al GF Vip”

Serena Enardu vuole davvero riconquistare Pago? Parla Giovanni Conversano, ospite a Pomeriggio 5: “So dove vuole andare a parare”

Giovanni Conversano, ospite a Pomeriggio 5, torna ad attaccare la sua ex compagna Serena Enardu. Sono trascorse solo poche ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ha fatto molto discutere la presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne, ospite in studio e convinta a voler avere un incontro chiarificatore con il cantante Pago, al secolo Pacifico Settembre. Sarà il pubblico da casa a decidere se la sarda potrà entrare in Casa per incontrare il suo ex compagno e rimanere nel reality per una settimana intera (il verdetto verrà dato nella seconda puntata, in onda Venerdì 10 Gennaio). E Conversano ha detto la sua su tale situazione…

Serena Enardu è sincera? Interviene l’ex compagno Conversano ospite da Barbara d’Urso

Durante la messa in onda odierna del talk show pomeridiano di Canale 5, ha parlato Conversano, ex Uomini e Donne ed ex compagno di Serena. Secondo lui, la Enardu userebbe il cantante Pago esclusivamente per visibilità; l’incontro chiarificatore per il quale il pubblico da casa sta votando, sarebbe una scusa per apparire in tv in prima serata. A questo punto interviene Roberto Alessi: “Non puoi aggredire così una donna, soprattutto se hai avuto una storia d’amore con lei”. Si è aggiunta Barbara d’Urso che ha chiesto a Conversano cosa gli avesse mai fatto la Enardu. “Lei mi ha dipinto in passato sempre come un mostro e si sta rivelando agli occhi di tutti quella che è sempre stata. Io negli anni ho fatto fatica a ripulire la mia immagine. So dove vuole andare a parare”, ha risposto Conversano. “All’epoca – ha aggiunto – Serena per lasciarmi chiamò una giornalista per l’esclusiva. Io seppi da questa giornalista che io e Serena non eravamo più una coppia”.

La storia tormentata tra Serena e Pago: il percorso a Temptation Island

Pago e Serena hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip: una storia d’amore tormentata e finita nel peggiore dei modi. L’ex tronista si avvicinò pericolosamente ad uno dei tentatori, cosa che fece imbestialire Pago. Inoltre la sarda continuò a rimarcare i problemi di coppia. Alla fine è inevitabilmente arrivato il capolinea sentimentale. In molti hanno visto la partecipazione del cantante al GF Vip come un’ottima occasione di riscatto nei confronti della ex compagna, per provare a dimenticarla. Peccato che lo show Mediaset ha altro in serbo e la possibile entrata di Serena potrebbe sconvolgere parecchi equilibri.