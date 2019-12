Elga e Serena Enardu, c’è stata la denuncia a Giovanni Conversano? Replica Giada Pezzaioli, compagna dell’ex tronista

La seconda edizione di Temptation Island Vip verrà sicuramente ricordata, tra le tante cose, per la faida a distanza tra Serena Enardu, protagonista del cast, e il suo ex fidanzato Giovanni Conversano. I due si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne tempo fa e si sono lasciati con parecchio astio e rancore. Sentimenti trapelati poi durante la messa in onda del reality show, quando il pugliese non ha avuto problemi a criticare il comportamento della bella sarda nei confronti del suo ormai ex compagno storico Pago. Tra una registrazione e l’altra dello show Serena e soprattutto la gemella Elga hanno più volte parlato di provvedimenti legali ma a quanto pare lontano dalle telecamere le due hanno scelto di agire in maniera diversa.

Ennesima frecciatina di Giada Pezzaioli a Serena Enardu

“Ma Serena Enardu vi ha poi denunciato?”, ha chiesto un follower alla ragazza durante una sessione di Ask su Instagram. Giada Pezzaioli non ha perso tempo a replicare e a lanciare l’ennesima frecciatina all’ex tronista di Uomini e Donne: “Se qualcuno ha mai avuto dubbi la risposta è ovviamente no”. Dunque, stando a quello che ha rivelato la modella, Serena ed Elga non hanno mai intrapreso azioni legali contro Giovanni Conversano dopo la fine di Temptation Island Vip. Molto probabilmente hanno scelto di dimenticare la faccenda in maniera naturale, senza l’aiuto di avvocati e tribunali.

Serena Enardu e il rapporto con il tentatore dopo il programma

Nei giorni scorsi, intanto, Serena Enardu ha ammesso che non sta frequentando il tentatore Alessandro conosciuto a Temptation Island Vip. Dopo la fine del lungo rapporto con Pago, la Enardu ha scelto di restare single e godersi gli affetti più importanti, a partire dal piccolo Tommy, che cresce giorno dopo giorno sempre più in fretta.