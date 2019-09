Temptation Island Vip, Elga Enardu querela tutti e su Giovanni: “Povero sfigato”

Elga Enardu furiosa e preoccupata per Serena, la gemella scende in campo dopo Temptation Island Vip 2

È un’Elga Enardu nervosa, arrabbiata e assolutamente preoccupata per quello che potrebbe succedere, la donna che ha parlato all’Unione Sarda dopo gli insulti che Serena ha ricevuto per via della sua partecipazione a Temptation Island Vip 2; stando a quello che leggerete la gemella di Serena non contesta i giudizi negativi sulla sorella ma non sopporta gli insulti e le offese scatenati a suo avviso dall’intervento di Giovanni Conversano, ex di Serena conosciuto a Uomini e Donne, su Instagram. Le dichiarazioni di Elga all’Unione Sarda sono molto dure, quindi siamo convinti che la questione non terminerà qui e che i toni si abbasseranno senz’altro da ambo le parti.

Temptation Island Vip 2, Elga Enardu querela tutti: “Voglio fare giustizia”

“Querelo tutti – esordisce così Elga –, voglio fare giustizia e difendere la sua dignità in tribunale”. E non si tratta di una minaccia ma di una scelta già fatta perché – racconta l’Unione Sarda – l’avvocata Monica Puggioni procederà per diffamazione e calunnia. “Ho tentato – spiega Elga riferendosi alla recente lite scoppiata proprio con Conversano e che ha coinvolto anche il figlio di Serena – di abbassare i toni chiedendo di non commentare e ignorare le storie di quel povero sfigato che cerca ancora di grattare un po’ di visibilità grazie a Serena e non perde l’occasione di sfruttare ogni situazione, sia frivola o delicata”.

Le ragioni di Elga e le accuse a Conversano: l’episodio scatenante

“Tutto nasce – prosegue la Enardu facendo riferimento a un episodio preciso – dal video che riprende Serena in braccio al suo tentatore, Alessandro, che la butta in mare per una penitenza in un gioco del programma: immagini delle quali approfitta Conversano per farsi avanti, accusando mia sorella di averlo tradito quando invece è provato che il traditore è stato lui”. Nelle accuse della Enardu insomma si incrociano passato (il periodo successivo alla conoscenza dei due a Uomini e Donne) e il presente (cioè il comportamento di Serena nel villaggio), a testimonianza del fatto che i dissapori di un tempo sono tutt’altro che acqua passata.

Elga Enardu, limite superato: “Non sono manifestazioni di pensiero”

Elga è chiara: c’è un limite che non andava superato e che invece è stato oltrepassato da un pezzo; la Enardu per la precisione parla di circa 800 messaggi pubblicati sul profilo della sorella e letti anche da Tommaso, il figlio: parole offensive, volgari e irripetibili che mettono in cattiva luce Serena, ignara nel villaggio dell’intervento a gamba tesa di Conversano nella sua vita. “Non sono manifestazioni di pensiero – così Elga spiega le sue motivazioni – […] quel che è successo è un abuso della parola che ferisce più di una coltellata. Mia sorella ha la libertà di verificare la solidità della sua relazione, ed è in nome di questa libertà […] che scendo in campo ora, difendendo nella sede idonea la dignità e reputazione di Serena, vittima di un’aggressione senza ragioni davanti alla quale non posso restare indifferente”.

Temptation Island news, parla l’avvocata: “Chi ha letto i messaggi capisce perché”

Decisa anche l’avvocata: “Stiamo raccogliendo tutti i messaggi […] siamo preoccupati anche per l’effetto psicologico che possono avere su Serena […] Consegneremo il fascicolo in tribunale […] chi ha letto i messaggi capisce bene perché la famiglia ha deciso di agire e non passarci sopra”. Non è la prima volta che a Temptation Island esplode la polemica in rete a causa di comportamenti che il pubblico non gradisce, e tra l’altro nel caso di Temptation Island Vip 2 siamo ancora alla seconda puntata (che andrà in onda lunedì); Elga Enardu però a differenza degli altri partecipanti – e come si può ben notare dalle parole dell’avvocata – non è intenzionata sorvolare in alcun modo sugli insulti che Serena ha ricevuto. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.